Кулеба: Называть войну "проблемой Путина", а не проблемой российского общества – это самообман

"Нарратив, что "это война Путина" – это просто самообман. Разве российские солдаты, которые убивают и насилуют, – это Путин? Нет, это граждане России. Разве их родственники, которые поддерживают участие в войне и вдохновляют их, говорят: "Молодец, давай там – мочи х...ов!" – это делает Путин? Нет, это делают конкретные граждане России, те россияне, которые поддерживают политику Путина", – сказал он.
Украинский дипломат подчеркнул, что "конкретные россияне, разделяющие политику Путина", говорят в интервью на улицах, что "все правильно, так и надо".
"Называть эту войну "проблемой Путина", а не проблемой российского общества, которое разделяет в значительном большинстве взгляды своего президента – это просто самообман", – заявил Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля, Путин говорил, что цель российской армии – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
В связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить визовые ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.