Кулеба: Называть войну "проблемой Путина", а не проблемой российского общества – это самообман

Кулеба (на фото): Разве российские солдаты, которые убивают и насилуют, – это Путин? Фото: ЕРА

"Нарратив, что "это война Путина" – это просто самообман. Разве российские солдаты, которые убивают и насилуют, – это Путин? Нет, это граждане России. Разве их родственники, которые поддерживают участие в войне и вдохновляют их, говорят: "Молодец, давай там – мочи х...ов!" – это делает Путин? Нет, это делают конкретные граждане России, те россияне, которые поддерживают политику Путина", – сказал он.

Украинский дипломат подчеркнул, что "конкретные россияне, разделяющие политику Путина", говорят в интервью на улицах, что "все правильно, так и надо".

"Называть эту войну "проблемой Путина", а не проблемой российского общества, которое разделяет в значительном большинстве взгляды своего президента – это просто самообман", – заявил Кулеба.

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