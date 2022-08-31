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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Называть войну "проблемой Путина", а не проблемой российского общества – это самообман

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Кулеба (на фото): Разве российские солдаты, которые убивают и насилуют, это Путин?
Кулеба (на фото): Разве российские солдаты, которые убивают и насилуют, – это Путин?
Фото: ЕРА

В том, что российские войска напали на Украину, виновен не только президент России Владимир Путин, но и население РФ. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 30 августа.

"Нарратив, что "это война Путина" – это просто самообман. Разве российские солдаты, которые убивают и насилуют, – это Путин? Нет, это граждане России. Разве их родственники, которые поддерживают участие в войне и вдохновляют их, говорят: "Молодец, давай там – мочи х...ов!" – это делает Путин? Нет, это делают конкретные граждане России, те россияне, которые поддерживают политику Путина", – сказал он.

Украинский дипломат подчеркнул, что "конкретные россияне, разделяющие политику Путина", говорят в интервью на улицах, что "все правильно, так и надо".

"Называть эту войну "проблемой Путина", а не проблемой российского общества, которое разделяет в значительном большинстве взгляды своего президента – это просто самообман", – заявил Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля, Путин говорил, что цель российской армии – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

В связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить визовые ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, агрессия, вторжение, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война России против Украины, дипломаты, россияне, вторжение России в Украину
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