Боррель: Расчеты Путина относительно поддержки Западом Украины были совершенно неправильными, он совершил большую ошибку

Такое мнение в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 30 августа, высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк отметил в беседе с Боррелем, что принятые против России санкции со стороны ЕС не изменили расчетов Путина, если речь идет о прекращении войны.
"Я вижу, что расчеты Путина были совершенно неправильными, – подчеркнул глава европейской дипломатии. – Я не думаю, что Путин мог ожидать, что через полгода после начала войны российская армия окажется в том положении, в котором она есть, а наступление на Киев полностью провалится. Поэтому я считаю, что расчет Путина был большой ошибкой".
По словам Борреля, ЕС будет продолжать поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
Он также отметил, что Путин "был очень плохо информирован о способности украинской армии и общества к сопротивлению".
"Поэтому на этот счет Путин совершил большую ошибку", – резюмировал Боррель.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. 24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут в Харьковской области, на востоке и юге страны. Российские войска по состоянию на 31 августа оккупировали часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донбасса.
Евросоюз, США и другие страны Запада ввели против России несколько пакетов санкций из-за войны против Украины. Кроме того, западные страны предоставляют Киеву военную и финансовую помощь.