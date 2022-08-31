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Боррель: Расчеты Путина относительно поддержки Западом Украины были совершенно неправильными, он совершил большую ошибку

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Боррель: Я не думаю, что Путин (на фото) мог ожидать, что наступление на Киев полностью провалится
Боррель: Я не думаю, что Путин (на фото) мог ожидать, что наступление на Киев полностью провалится
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин ошибался, считая, что Запад "не будет единым и устойчивым" и не будет поддерживать Украину в войне, которую 24 февраля против нее начала Россия.

Такое мнение в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 30 августа, высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк отметил в беседе с Боррелем, что принятые против России санкции со стороны ЕС не изменили расчетов Путина, если речь идет о прекращении войны.

"Я вижу, что расчеты Путина были совершенно неправильными, – подчеркнул глава европейской дипломатии. – Я не думаю, что Путин мог ожидать, что через полгода после начала войны российская армия окажется в том положении, в котором она есть, а наступление на Киев полностью провалится. Поэтому я считаю, что расчет Путина был большой ошибкой".

По словам Борреля, ЕС будет продолжать поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Он также отметил, что Путин "был очень плохо информирован о способности украинской армии и общества к сопротивлению".

"Поэтому на этот счет Путин совершил большую ошибку", – резюмировал Боррель.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. 24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько днейБлицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут в Харьковской области, на востоке и юге страны. Российские войска по состоянию на 31 августа оккупировали часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донбасса.

Евросоюз, США и другие страны Запада ввели против России несколько пакетов санкций из-за войны против Украины. Кроме того, западные страны предоставляют Киеву военную и финансовую помощь.

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Украина, санкции, агрессия, военная помощь, вторжение, финансовая помощь, война России против Украины, президент, Евросоюз, интервью, Рикард Йозвяк, Жозеп Боррель, ЕС
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