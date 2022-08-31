Боррель: Расчеты Путина относительно поддержки Западом Украины были совершенно неправильными, он совершил большую ошибку

Боррель: Я не думаю, что Путин (на фото) мог ожидать, что наступление на Киев полностью провалится Фото: EPA

Такое мнение в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 30 августа, высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк отметил в беседе с Боррелем, что принятые против России санкции со стороны ЕС не изменили расчетов Путина, если речь идет о прекращении войны.

"Я вижу, что расчеты Путина были совершенно неправильными, – подчеркнул глава европейской дипломатии. – Я не думаю, что Путин мог ожидать, что через полгода после начала войны российская армия окажется в том положении, в котором она есть, а наступление на Киев полностью провалится. Поэтому я считаю, что расчет Путина был большой ошибкой".

По словам Борреля, ЕС будет продолжать поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Он также отметил, что Путин "был очень плохо информирован о способности украинской армии и общества к сопротивлению".

"Поэтому на этот счет Путин совершил большую ошибку", – резюмировал Боррель.

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