ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бабченко: Украина – не самоцель для Путина. Он хотел выйти на рубежи ЕС и диктовать условия. Но эту реальность силы обороны Украины поломали

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Бабченко: Я думаю, что и еще одна попытка наступления на Киев будет. Они абсолютно не отказались от стратегии захвата всей Украины
Бабченко: Я думаю, что и еще одна попытка наступления на Киев будет. Они абсолютно не отказались от стратегии захвата всей Украины
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин хочет вывести войска на границы Евросоюза и диктовать условия европейским политикам и его стратегические планы не изменились с начала вторжения, считает военный журналист Аркадий Бабченко, эмигрировавший из РФ в 2017 году. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Бабченко подчеркнул, что Путин, начиная полномасштабную войну, хотел захватить всю Украину, "присоединить Украинскую ССР и Белорусскую ССР к Советскому Союзу 2.0 и начать восстановление империи".

"Но Украина – не самоцель. Украина – это только кусочек того пазла, который он хотел складывать. Украина нужна была для выхода уже на польские рубежи, на европейские рубежи, чтобы все то, что входило в Украину и что было у него в запасе – все вот эти сотни и тысячи танков, – всей бывшей советской армадой уже оказалось на рубежах непосредственно европейских стран, непосредственно Евросоюза. И новая реальность, в которой он бы уже диктовал условия", – считает Бабченко.

Но, отметил он, эту реальность Путину украинские военные и бойцы теробороны во главе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным "поломали полностью, безусловно".

Бабченко подчеркнул, что сейчас спустя почти полгода после начала полномасштабной войны Путин не изменил свои желания и планы.

"Стратегические планы его не изменились абсолютно. Это надо понимать. Я думаю, что и еще одна попытка наступления на Киев будет. Я думаю, что они все равно еще будут пробовать. Я думаю, что они абсолютно не отказались от стратегии захвата всей Украины и попытки восстановления Советского Союза 2.0. Я думаю, что стратегия осталась той же – просто они пока изменили тактику", – считает журналист.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. 24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько днейБлицкриг провалился.

С 24 февраля РФ оккупировала часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. Россия также временно контролировала части Киевской, Сумской и Черниговской областей, но в начале апреля их освободили от оккупантов. 2 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупировано около 20% территории страны.

Россия готовится к проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины и собирается интегрировать их в свой состав, отметили 9 июня в Минобороны Украины.

В Пентагоне уверены, что Путин не отказался от намерений захватить большую часть Украины, сменить власть в стране и вернуть ее под контроль РФ, заявили в ведомстве 26 августа.

Теги: Владимир Путин, СССР, захват, Аркадий Бабченко, вторжение, Европейский союз, ВСУ, наступление, война России против Украины, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
Аффлек озвучил причину расставания с Лопес 19 лет назад накануне свадьбы
Аффлек озвучил причину расставания с Лопес 19 лет назад накануне свадьбы
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (124423)
2
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото (86070)
3
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг (43122)
4
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости (36078)
5
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото (24926)
6
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после (24456)
7
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео (24096)
8
"Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео (23387)
 
 
 
 