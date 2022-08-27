Бабченко: Украина – не самоцель для Путина. Он хотел выйти на рубежи ЕС и диктовать условия. Но эту реальность силы обороны Украины поломали

Бабченко подчеркнул, что Путин, начиная полномасштабную войну, хотел захватить всю Украину, "присоединить Украинскую ССР и Белорусскую ССР к Советскому Союзу 2.0 и начать восстановление империи".
"Но Украина – не самоцель. Украина – это только кусочек того пазла, который он хотел складывать. Украина нужна была для выхода уже на польские рубежи, на европейские рубежи, чтобы все то, что входило в Украину и что было у него в запасе – все вот эти сотни и тысячи танков, – всей бывшей советской армадой уже оказалось на рубежах непосредственно европейских стран, непосредственно Евросоюза. И новая реальность, в которой он бы уже диктовал условия", – считает Бабченко.
Но, отметил он, эту реальность Путину украинские военные и бойцы теробороны во главе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным "поломали полностью, безусловно".
Бабченко подчеркнул, что сейчас спустя почти полгода после начала полномасштабной войны Путин не изменил свои желания и планы.
"Стратегические планы его не изменились абсолютно. Это надо понимать. Я думаю, что и еще одна попытка наступления на Киев будет. Я думаю, что они все равно еще будут пробовать. Я думаю, что они абсолютно не отказались от стратегии захвата всей Украины и попытки восстановления Советского Союза 2.0. Я думаю, что стратегия осталась той же – просто они пока изменили тактику", – считает журналист.
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. 24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Блицкриг провалился.
С 24 февраля РФ оккупировала часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. Россия также временно контролировала части Киевской, Сумской и Черниговской областей, но в начале апреля их освободили от оккупантов. 2 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупировано около 20% территории страны.
Россия готовится к проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины и собирается интегрировать их в свой состав, отметили 9 июня в Минобороны Украины.
В Пентагоне уверены, что Путин не отказался от намерений захватить большую часть Украины, сменить власть в стране и вернуть ее под контроль РФ, заявили в ведомстве 26 августа.