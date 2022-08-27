Бабченко: Украина – не самоцель для Путина. Он хотел выйти на рубежи ЕС и диктовать условия. Но эту реальность силы обороны Украины поломали

Бабченко: Я думаю, что и еще одна попытка наступления на Киев будет. Они абсолютно не отказались от стратегии захвата всей Украины Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Бабченко подчеркнул, что Путин, начиная полномасштабную войну, хотел захватить всю Украину, "присоединить Украинскую ССР и Белорусскую ССР к Советскому Союзу 2.0 и начать восстановление империи".

"Но Украина – не самоцель. Украина – это только кусочек того пазла, который он хотел складывать. Украина нужна была для выхода уже на польские рубежи, на европейские рубежи, чтобы все то, что входило в Украину и что было у него в запасе – все вот эти сотни и тысячи танков, – всей бывшей советской армадой уже оказалось на рубежах непосредственно европейских стран, непосредственно Евросоюза. И новая реальность, в которой он бы уже диктовал условия", – считает Бабченко.

Но, отметил он, эту реальность Путину украинские военные и бойцы теробороны во главе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным "поломали полностью, безусловно".

Бабченко подчеркнул, что сейчас спустя почти полгода после начала полномасштабной войны Путин не изменил свои желания и планы.

"Стратегические планы его не изменились абсолютно. Это надо понимать. Я думаю, что и еще одна попытка наступления на Киев будет. Я думаю, что они все равно еще будут пробовать. Я думаю, что они абсолютно не отказались от стратегии захвата всей Украины и попытки восстановления Советского Союза 2.0. Я думаю, что стратегия осталась той же – просто они пока изменили тактику", – считает журналист.

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