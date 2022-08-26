Замглавы Пентагона объяснил, почему Путин до сих пор не отказался от планов по оккупации Украины

Представитель оборонного ведомства США пояснил, что Путин ждет, когда украинцы устанут, и тогда усилит новое наступление. Что касается Европы, то он выжидает, когда европейцы устанут от высоких цен на энергоносители.
"Усилия России до сих пор не увенчались успехом и уже не увенчаются, – сказал Каль. – Мы ясно дали понять всем, что готовы оказывать постоянную помощь, поскольку Украина защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Сегодня мы и наши союзники-партнеры будем поддерживать Украину на ее долгом пути", – заявил представитель Минобороны США.
LIVE: Dr. Colin H. Kahl, Undersecretary of Defense for @DOD_Policy, holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/7KP1wzrZqj— Department of Defense * (@DeptofDefense) August 24, 2022
Пакет военного потенциала для Украины на сумму $2,98 млрд, о котором объявил президент Джо Байден, призван продемонстрировать приверженность Америки осажденной нации и доказать российскому президенту Владимиру Путину, что он не сможет пережить решимость Украины и Запада противостоять жестокому вторжению России, отметил Колин Каль на брифинге.
В общей сложности США выделили Украине более $8,8 млрд на вооружения и военную подготовку. С начала февральского вторжения России было объявлено об этой помощи в размере примерно $7 млрд, сообщает "Голос Америки".