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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Замглавы Пентагона объяснил, почему Путин до сих пор не отказался от планов по оккупации Украины

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Несмотря на провалы на фронте, останавливаться Путин не собирается
Несмотря на провалы на фронте, останавливаться Путин не собирается
Фото: EPA

Вопреки многочисленным поражениям на фронте, президент РФ Владимир Путин до сих пор планирует захват территорий большей части Украины, свернуть "украинский режим" и вернуть страну в состав России. Об этом брифинге сообщил замминистра обороны США Колин Каль, говорится на сайте ведомства.

Представитель оборонного ведомства США пояснил, что Путин ждет, когда украинцы устанут, и тогда усилит новое наступление. Что касается Европы, то он выжидает, когда европейцы устанут от высоких цен на энергоносители.

Фото: defense.gov
Фото: defense.gov

"Усилия России до сих пор не увенчались успехом и уже не увенчаются, – сказал Каль. –  Мы ясно дали понять всем, что готовы оказывать постоянную помощь, поскольку Украина защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Сегодня мы и наши союзники-партнеры будем поддерживать Украину на ее долгом пути", – заявил представитель Минобороны США.

Контекст:

Пакет военного потенциала для Украины на сумму $2,98 млрд, о котором объявил  президент Джо Байден, призван продемонстрировать приверженность Америки осажденной нации и доказать российскому президенту Владимиру Путину, что он не сможет пережить решимость Украины и Запада противостоять жестокому вторжению России, отметил Колин Каль на брифинге.

В общей сложности США выделили Украине более $8,8 млрд на вооружения и военную подготовку. С начала февральского вторжения России было объявлено об этой помощи в размере примерно $7 млрд, сообщает "Голос Америки"

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Европа, война России против Украины
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