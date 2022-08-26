Замглавы Пентагона объяснил, почему Путин до сих пор не отказался от планов по оккупации Украины

Представитель оборонного ведомства США пояснил, что Путин ждет, когда украинцы устанут, и тогда усилит новое наступление. Что касается Европы, то он выжидает, когда европейцы устанут от высоких цен на энергоносители.

Фото: defense.gov

"Усилия России до сих пор не увенчались успехом и уже не увенчаются, – сказал Каль. – Мы ясно дали понять всем, что готовы оказывать постоянную помощь, поскольку Украина защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Сегодня мы и наши союзники-партнеры будем поддерживать Украину на ее долгом пути", – заявил представитель Минобороны США.

LIVE: Dr. Colin H. Kahl, Undersecretary of Defense for @DOD_Policy, holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/7KP1wzrZqj — Department of Defense * (@DeptofDefense) August 24, 2022