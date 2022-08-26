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ПОЛИТИКА

Ющенко: Путин с его фашистской политикой создавался в Европе, она вскармливала его обильными деньгами

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Ющенко считает, что Путин (на фото) "предложил Европе коррупционный интернационал"
Ющенко считает, что Путин (на фото) "предложил Европе коррупционный интернационал"
Фото: ЕРА

Значительная вина в появлении режима российского президента Владимира Путина лежит на европейских политиках. Об этом бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 25 августа.

"Я убежден, что большая вина за то, что создан Путин с фашистской политикой на востоке Европы, – это заслуга европейской политики, которая вскармливала его очень обильными деньгами. Путин же взамен предложил Европе коррупционный интернационал, который привел к тому, что каждый пятый или третий политик, заканчивающий карьеру на Западе, сразу едет в "Газпром", трудовую книжку сдает", – сказал он.

Экс-президент Украины отметил, что "когда в 2008 году происходит оккупация Грузии, через несколько месяцев подписывается соглашение о газопроводе "Северный поток – 1".

"Как это может уложиться в голову? Демократия, свободы, добро и фашист, которому вы даете карт-бланш! Когда в 2014 году оккупируются Крым, Донбасс, а через несколько месяцев подписывается первый документ о "Северном потоке – 2". Или когда принимаются санкции о невозможности торговли с Путиным, с Россией, по товарам двойного и милитарного назначения, а немцы поставляют еще три или четыре года после этого ночные прицелы, приборы ночного видения, причем на сотни миллионов долларов. То же делает Франция", – объяснил он.

Ющенко отметил, что после открытого вторжения России в Украину Европа "меняется на глазах".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, Виктор Ющенко, Грузия, Северный поток, фашисты, Северный поток – 2
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