Ющенко: Путин с его фашистской политикой создавался в Европе, она вскармливала его обильными деньгами

"Я убежден, что большая вина за то, что создан Путин с фашистской политикой на востоке Европы, – это заслуга европейской политики, которая вскармливала его очень обильными деньгами. Путин же взамен предложил Европе коррупционный интернационал, который привел к тому, что каждый пятый или третий политик, заканчивающий карьеру на Западе, сразу едет в "Газпром", трудовую книжку сдает", – сказал он.

Экс-президент Украины отметил, что "когда в 2008 году происходит оккупация Грузии, через несколько месяцев подписывается соглашение о газопроводе "Северный поток – 1".

"Как это может уложиться в голову? Демократия, свободы, добро и фашист, которому вы даете карт-бланш! Когда в 2014 году оккупируются Крым, Донбасс, а через несколько месяцев подписывается первый документ о "Северном потоке – 2". Или когда принимаются санкции о невозможности торговли с Путиным, с Россией, по товарам двойного и милитарного назначения, а немцы поставляют еще три или четыре года после этого ночные прицелы, приборы ночного видения, причем на сотни миллионов долларов. То же делает Франция", – объяснил он.

Ющенко отметил, что после открытого вторжения России в Украину Европа "меняется на глазах".