Бабченко: Замысел Путина был абсолютно понятен: оккупация Украины, уничтожение сопротивления, опять Колыма, ГУЛАГ, Бабий Яр и НКВДшные расстрелы по подвалам

"Замысел его был абсолютно понятен: оккупация Украины полностью, уничтожение любого сопротивления, опять Колыма, опять ГУЛАГ, опять Бабий Яр и расстрелы по подвалам НКВДшные, выход на польскую границу, присоединение Украинской ССР и Белорусской ССР к Советскому Союзу 2.0 и начало восстановления империи, начало восстановления потерянных земель", – сказал Бабченко.
По его мнению, захват Украины должен был стать "первым блицкригом и первым триумфом" Путина – "но не судьба, не сложилось".
"Программа-минимум – я думаю, Левобережная Украина по Днепру с Киевом включительно. Киев – это без разговоров. Это не обсуждается. В целом вся Украина", – уточнил журналист.
По его мнению, Путину "не повезло родиться лет так на 150 раньше", чтобы войти в "пантеон царей".
"Век империи прошел, а он этого все никак одуплить не может. Хотел он все того же – возобновления империи. Он же сам сейчас с этим сравнивает. Он же сам говорит, что "вот Петр I 30 лет воевал со Швецией, строил империю – вот теперь, типа, пришла наша очередь", – напомнил Бабченко.
Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами. Читайте полный текст интервью
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. 24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. При этом он заявил, что в его планы "не входит оккупация украинских территорий".
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Блицкриг провалился. Однако Россия не отказывается от намерений сменить власть в Украине, сообщали в Генштабе ВСУ 11 мая.
С 24 февраля РФ оккупировала часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. Россия также временно контролировала части Киевской, Сумской и Черниговской областей, но в начале апреля их освободили от оккупантов. 2 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупировано около 20% территории страны.
Россия готовится к проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины и собирается интегрировать их в свой состав, отметили 9 июня в Минобороны Украины.