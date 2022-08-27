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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бабченко: Замысел Путина был абсолютно понятен: оккупация Украины, уничтожение сопротивления, опять Колыма, ГУЛАГ, Бабий Яр и НКВДшные расстрелы по подвалам

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Бабченко о Путине: Век империи прошел, а он этого все никак одуплить не может
Бабченко о Путине: Век империи прошел, а он этого все никак одуплить не может
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин, начиная полномасштабное вторжение в Украину, хотел захватить ее полностью и начать восстановление империи – "Советского Союза 2.0". Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал военный журналист Аркадий Бабченко, эмигрировавший из РФ в 2017 году.

"Замысел его был абсолютно понятен: оккупация Украины полностью, уничтожение любого сопротивления, опять Колыма, опять ГУЛАГ, опять Бабий Яр и расстрелы по подвалам НКВДшные, выход на польскую границу, присоединение Украинской ССР и Белорусской ССР к Советскому Союзу 2.0 и начало восстановления империи, начало восстановления потерянных земель", – сказал Бабченко.

По его мнению, захват Украины должен был стать "первым блицкригом и первым триумфом" Путина – "но не судьба, не сложилось".

"Программа-минимум – я думаю, Левобережная Украина по Днепру с Киевом включительно. Киев – это без разговоров. Это не обсуждается. В целом вся Украина", – уточнил журналист. 

По его мнению, Путину "не повезло родиться лет так на 150 раньше", чтобы войти в "пантеон царей".

"Век империи прошел, а он этого все никак одуплить не может. Хотел он все того же – возобновления империи. Он же сам сейчас с этим сравнивает. Он же сам говорит, что "вот Петр I 30 лет воевал со Швецией, строил империю – вот теперь, типа, пришла наша очередь", – напомнил Бабченко. 

Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. 24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. При этом он заявил, что в его планы "не входит оккупация украинских территорий".

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Блицкриг провалилсяОднако Россия не отказывается от намерений сменить власть в Украине, сообщали в Генштабе ВСУ 11 мая.

С 24 февраля РФ оккупировала часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. Россия также временно контролировала части Киевской, Сумской и Черниговской областей, но в начале апреля их освободили от оккупантов. 2 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупировано около 20% территории страны

Россия готовится к проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины и собирается интегрировать их  в свой состав, отметили 9 июня в Минобороны Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, Владимир Путин, СССР, захват, Аркадий Бабченко, война России против Украины
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