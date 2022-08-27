Бабченко: Замысел Путина был абсолютно понятен: оккупация Украины, уничтожение сопротивления, опять Колыма, ГУЛАГ, Бабий Яр и НКВДшные расстрелы по подвалам

Бабченко о Путине: Век империи прошел, а он этого все никак одуплить не может Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

"Замысел его был абсолютно понятен: оккупация Украины полностью, уничтожение любого сопротивления, опять Колыма, опять ГУЛАГ, опять Бабий Яр и расстрелы по подвалам НКВДшные, выход на польскую границу, присоединение Украинской ССР и Белорусской ССР к Советскому Союзу 2.0 и начало восстановления империи, начало восстановления потерянных земель", – сказал Бабченко.

По его мнению, захват Украины должен был стать "первым блицкригом и первым триумфом" Путина – "но не судьба, не сложилось".

"Программа-минимум – я думаю, Левобережная Украина по Днепру с Киевом включительно. Киев – это без разговоров. Это не обсуждается. В целом вся Украина", – уточнил журналист.

По его мнению, Путину "не повезло родиться лет так на 150 раньше", чтобы войти в "пантеон царей".

"Век империи прошел, а он этого все никак одуплить не может. Хотел он все того же – возобновления империи. Он же сам сейчас с этим сравнивает. Он же сам говорит, что "вот Петр I 30 лет воевал со Швецией, строил империю – вот теперь, типа, пришла наша очередь", – напомнил Бабченко.

Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами. Читайте полный текст интервью

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