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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Я точно знаю, что нас не предаст Великобритания, не предадут США. И я очень бы не хотел, чтобы на дороге демократии стал какой-то газ

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Думаю, предательства не будет, потому что мир за этим наблюдает Данилов
Думаю, предательства не будет, потому что мир за этим наблюдает – Данилов
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Украина как нация платит очень высокую цену в войне с Россией и рассчитывает на поддержку европейских партнеров даже в условиях энергетического кризиса. Об этом в эфире телемарафона, который "1+1" транслирует в YouTube, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, если бы Украина не проявила стойкость начиная с 24 февраля, то "российские танки были бы в Варшаве, Таллинне, Вильнюсе и других городах Европы".

"Кто считает, что он может с [президентом России Владимиром] Путиным договориться, потому что впереди трудная зима, а газ уже по $3,5 тыс. за 1 тыс. м³, то тут нужно понимать: или демократия, или тепло. Жизни, которые отдают наши граждане, та цена, которую платим мы как нация, – она очень-очень высокая", – сказал он.

Данилов отметил, что очень бы не хотел предательства со стороны стран ЕС из-за подорожания топлива или других обстоятельств.

"Я точно знаю, что этого не сделает Великобритания, точно не предадут США, я очень бы хотел, чтобы не произошло так, что на дороге демократии станет какой-то газ. Это россияне могут так сделать: они так предали армян – Азербайджан зашел на ту территорию, которую считает своей, вы видите, что сегодня россияне предали Сирию, там происходят определенные процессы. Я очень не хочу, чтобы Европа с нами так поступила. Но думаю, этого не будет, потому что мир за этим наблюдает", – добавил секретарь СНБО.

Контекст:

В июне российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности.

Стоимость газа в Европе начала резко расти, 24 августа цена превысила $3300 за 1 тыс. м³, об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).

Теги: Владимир Путин, США, Великобритания, война России против Украины, Евросоюз, цена на газ
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