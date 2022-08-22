Данилов: "Пять–шесть дней, уничтожение всего руководства, концлагеря – и вы перестаете существовать как страна". Это говорили нам все западные партнеры

"Мы провоевали уже 170 с лишним дней, и этот вопрос не стоял. А сейчас почему-то его нужно поднять, и начинают проговаривать. Смотрите, мы к войне готовились с первого дня. С первого дня, как вступили в свои должности. Просто каждый по-своему представляет подготовку. Когда говорят, что должны были сообщить о начале большой войны 24 февраля, то это физически невозможно сделать. Почему? А если бы 24 февраля война не началась, а началась бы 25-го? Кстати, помните, как нам обещали, что война начнется с 10 по 15 января? Обещали, что начнется в канун Нового года? Таких сообщений было более чем достаточно. Другое дело, когда говорят, что нас партнеры здесь предупреждали, у меня простой вопрос: а каким образом?" – отметил секретарь СНБО.

По его словам, западные партнеры не предоставили сразу средства противовоздушной обороны и не ввели превентивные санкции против РФ, поскольку не верили, что Украина сможет сопротивляться.

"В этом кресле [напротив] сидели очень уважаемые иностранные господа из различных институтов, которые говорили такую вещь: "Пять–шесть дней, дальше уничтожение всего военно-политического руководства страны, дальше концлагеря, дальше фильтрационные лагеря – и вы перестаете существовать как страна". Это то, что говорили все без исключения. На это мы отвечали, что такого не будет, это наша земля, мы будем ее защищать. У нас есть воля к свободе. Я всем им говорил, что мы разные с россиянами. Россияне – это рабы. У них свое видение по отношению к царю, а мы свободны. И я говорил, если будете помогать нам защищать страну – большая вам за это благодарность", – подчеркнул Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)