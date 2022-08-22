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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: "Пять–шесть дней, уничтожение всего руководства, концлагеря – и вы перестаете существовать как страна". Это говорили нам все западные партнеры

Данилов: Мы к войне готовились с первого дня, как вступили в свои должности
Данилов: Мы к войне готовились с первого дня, как вступили в свои должности
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Перед полномасштабным вторжением России все западные партнеры прогнозировали быстрое поражение Украины. Об этом в опубликованном 22 августа интервью "Бабелю" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мы провоевали уже 170 с лишним дней, и этот вопрос не стоял. А сейчас почему-то его нужно поднять, и начинают проговаривать. Смотрите, мы к войне готовились с первого дня. С первого дня, как вступили в свои должности. Просто каждый по-своему представляет подготовку. Когда говорят, что должны были сообщить о начале большой войны 24 февраля, то это физически невозможно сделать. Почему? А если бы 24 февраля война не началась, а началась бы 25-го? Кстати, помните, как нам обещали, что война начнется с 10 по 15 января? Обещали, что начнется в канун Нового года? Таких сообщений было более чем достаточно. Другое дело, когда говорят, что нас партнеры здесь предупреждали, у меня простой вопрос: а каким образом?" – отметил секретарь СНБО.

По его словам, западные партнеры не предоставили сразу средства противовоздушной обороны и не ввели превентивные санкции против РФ, поскольку не верили, что Украина сможет сопротивляться.

"В этом кресле [напротив] сидели очень уважаемые иностранные господа из различных институтов, которые говорили такую вещь: "Пять–шесть дней, дальше уничтожение всего военно-политического руководства страны, дальше концлагеря, дальше фильтрационные лагеря – и вы перестаете существовать как страна". Это то, что говорили все без исключения. На это мы отвечали, что такого не будет, это наша земля, мы будем ее защищать. У нас есть воля к свободе. Я всем им говорил, что мы разные с россиянами. Россияне – это рабы. У них свое видение по отношению к царю, а мы свободны. И я говорил, если будете помогать нам защищать страну – большая вам за это благодарность", – подчеркнул Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября СМИ со ссылкой на западные разведки начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Западные разведки предупреждали Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину. С 17 февраля 2022 года на фоне наращивания российских военных сил на границе наблюдалась резкая эскалации на Донбассе

24 февраля, после признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Войну он называет "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас основные бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post, которое вышло 16 августа, заявил, что в случае, если бы власти страны объявили гражданам о предстоящем вторжении заранее, это привело бы к хаосу.

Теги: Россия, Украина, санкции, СНБО, вторжение, война России против Украины, Алексей Данилов
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