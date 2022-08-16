Зеленский объяснил, почему власти не предупредили украинцев о вторжении РФ: в хаосе россияне могли "сожрать" Украину

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post, которое вышло 16 августа.

По словам президента "некоторые люди" хотели, чтобы власти страны предупредили украинцев, что РФ готовит вторжение. Имен этих лиц президент не назвал. По его мнению, в таком случае в Украине начался бы хаос и Россия в момент нападения "действительно бы захватила за три дня" страну.

"В целом, наше внутреннее чувство было правильно: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, россияне нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны", – добавил он.

По оценке Зеленского, 24 февраля украинцы "были настолько сильными, насколько могли быть". Часть населения эвакуировалась, но большинство – остались и воевали за свои дома, подчеркнул президент. "И как бы цинично это ни звучало, но это люди, которые все остановили", – отметил Зеленский.

12 февраля, менее чем за две недели до начала вторжения, президент Украины говорил, что информация в медиа о полномасштабной войне провоцирует панику и вредит Украине. К вторжению власти Украины начали готовиться в ноябре 2021 года, но не могли сказать об этом гражданам из-за угрозы хаоса, объяснял секретарь СНБО Алексей Данилов уже 10 марта.

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