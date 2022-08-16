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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский объяснил, почему власти не предупредили украинцев о вторжении РФ: в хаосе россияне могли "сожрать" Украину

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По мнению Зеленского, 24 февраля украинцы "были настолько сильными, насколько могли быть"
По мнению Зеленского, 24 февраля украинцы "были настолько сильными, насколько могли быть"
Фото: president.gov.ua

После начала полномасштабного вторжения РФ экономика Украины теряет от $7 до $5 млрд в месяц, в случае, если бы власти страны объявили гражданам о предстоящем вторжении заранее – осенью прошлого года, такие потери были бы уже в октябре.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post, которое вышло 16 августа. 

По словам президента "некоторые люди" хотели, чтобы власти страны предупредили украинцев, что РФ готовит вторжение. Имен этих лиц президент не назвал. По его мнению, в таком случае в Украине начался бы хаос и Россия в момент нападения "действительно бы захватила за три дня" страну. 

"В целом, наше внутреннее чувство было правильно: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, россияне нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны", – добавил он. 

По оценке Зеленского, 24 февраля украинцы "были настолько сильными, насколько могли быть". Часть населения эвакуировалась, но большинство – остались и воевали за свои дома, подчеркнул президент. "И как бы цинично это ни звучало, но это люди, которые все остановили", – отметил Зеленский. 

12 февраля, менее чем за две недели до начала вторжения, президент Украины говорил, что информация в медиа о полномасштабной войне провоцирует панику и вредит Украине. К вторжению власти Украины начали готовиться в ноябре 2021 года, но не могли сказать об этом гражданам из-за угрозы хаоса, объяснял секретарь СНБО Алексей Данилов уже 10 марта. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября СМИ со ссылкой на западные разведки начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Западные разведки предупреждали Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину. С 17 февраля 2022 года на фоне наращивания российских военных сил на границе наблюдалась резкая эскалации на Донбассе

24 февраля, после признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Войну он называет "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины". В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас основные бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, СНБО, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины
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