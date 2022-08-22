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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты мобилизовали в Должанске 430 шахтеров, а в шахты отправили женщин и пенсионеров – Гайдай

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Гайдай: Уголь в Луганской области добывают женщины, мужчин россияне отправили на фронт, убивать собственный народ
Гайдай: Уголь в Луганской области добывают женщины, мужчин россияне отправили на фронт, убивать собственный народ
Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

Во временно оккупированном Должанске (бывший Свердловск) Луганской области россияне отправили на фронт более 400 шахтеров, а в шахтах заменили их женщинами и пенсионерами. Об этом сообщил в Telegram 21 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его данным, россияне отправили на фронт 430 сотрудников шахты "Должанская-Капитальная". Он отметил, что оккупационные медиа, "начинают учить население гордиться этим".

"Как и в годы Великой отечественной войны, сегодня на полях, заводах и в шахтах мужчин, отправившихся на фронт, заменяют женщины и пенсионеры", – говорится в процитированном им сообщении. 

Гайдай отмечает, что население Должанска ранее составляло 60 тыс. человек, а шахта "Должанская-Капитальная" была когда-то ведущим угледобывающим предприятием Донбасса.

"И представьте, если с главного предприятия 60-тысячного города забрали 430 человек, у многих из которых была броня, какая сейчас ситуация с мужчинами в Должанске?.. Уголь в Луганской области добывают женщины, вопреки предписаниям охраны труда. Мужчин россияне отправили на фронт, убивать собственный народ", – добавил глава ОВА. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона.

Гайдай сообщал, что на временно оккупированных районах Луганской области мобилизация проводится в общественных местах, а также во время работ по разборке завалов. По его информации, местных учителей вызывают из отпуска, чтобы они носили повестки. Кроме того, россияне предлагают пожилым людям еду в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста.

С 1 августа оккупанты устроили новую волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила украинская разведка.

Теги: уголь, шахты, мобилизация, шахтеры, Свердловск, Сергей Гайдай, война России против Украины, пенсионеры, женщины, мужчины, шахтер
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