Оккупанты мобилизовали в Должанске 430 шахтеров, а в шахты отправили женщин и пенсионеров – Гайдай

По его данным, россияне отправили на фронт 430 сотрудников шахты "Должанская-Капитальная". Он отметил, что оккупационные медиа, "начинают учить население гордиться этим".

"Как и в годы Великой отечественной войны, сегодня на полях, заводах и в шахтах мужчин, отправившихся на фронт, заменяют женщины и пенсионеры", – говорится в процитированном им сообщении.

Гайдай отмечает, что население Должанска ранее составляло 60 тыс. человек, а шахта "Должанская-Капитальная" была когда-то ведущим угледобывающим предприятием Донбасса.

"И представьте, если с главного предприятия 60-тысячного города забрали 430 человек, у многих из которых была броня, какая сейчас ситуация с мужчинами в Должанске?.. Уголь в Луганской области добывают женщины, вопреки предписаниям охраны труда. Мужчин россияне отправили на фронт, убивать собственный народ", – добавил глава ОВА.

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