Оккупанты в Луганской области дают по 60 тыс. рублей за информацию о местонахождении мужчин для принудительной мобилизации – Гайдай

Гайдай: Вознаграждение предлагают в небольших городах оккупированной Луганской области, где мужчин почти не осталось Фото: Сергій Гайдай / Facebook

"Вознаграждение предлагают в небольших городах оккупированной Луганской области, где мужчин почти не осталось, а выполнение плана по принудительной мобилизации никто не отменял. Родственники и соседи демонстрируют там настоящую "человечность" – берут деньги без колебаний. Логика проста: не моего мужа забрали на смерть – уже неплохо. А еще денег дали. На новенькую "Ладу", правда, не хватит, но здесь и не Россия", – говорится в сообщении.

По словам Гайдая, сами россияне не хотят идти в открытое сражение, поэтому продолжают собирать на оккупированных территориях мужчин, которых потом будут "бросать в ад".