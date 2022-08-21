Оккупанты в Луганской области дают по 60 тыс. рублей за информацию о местонахождении мужчин для принудительной мобилизации – Гайдай

"Вознаграждение предлагают в небольших городах оккупированной Луганской области, где мужчин почти не осталось, а выполнение плана по принудительной мобилизации никто не отменял. Родственники и соседи демонстрируют там настоящую "человечность" – берут деньги без колебаний. Логика проста: не моего мужа забрали на смерть – уже неплохо. А еще денег дали. На новенькую "Ладу", правда, не хватит, но здесь и не Россия", – говорится в сообщении.
По словам Гайдая, сами россияне не хотят идти в открытое сражение, поэтому продолжают собирать на оккупированных территориях мужчин, которых потом будут "бросать в ад".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона.
Гайдай сообщал, что на временно оккупированных районах Луганской области мобилизация проводится в общественных местах, а также во время работ по разборке завалов. По его информации, местных учителей вызывают из отпуска, чтобы они носили повестки. Кроме того, россияне предлагают пожилым людям еду в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста.
С 1 августа оккупанты устроили новую волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила украинская разведка.