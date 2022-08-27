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Пионтковский: Убийство дочери Дугина было ритуальным. Это предупреждение ее отцу, чтобы не критиковал Путина

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Пионтковский: Дугина специально подвезли на место казни дочери. Узнаю почерк российских спецслужб
Пионтковский: Дугина специально подвезли на место казни дочери. Узнаю почерк российских спецслужб
Фото: svoboda.org

Убийство российской пропагандистки Дарьи Дугиной могло быть предупреждением ее отцу – политологу, идеологу "русского мира" Александру Дугину. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал живущий в США российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Объясняя свое мнение он сказал, что в России сейчас действует "неформальная ультрафашистская партия", которая резко критикует президента РФ Владимира Путина и считает его "недостаточно последовательным фашистом". Среди представителей этого сообщества он, в частности, назвал бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина.

"Для этой партии Александр Дугин – это такой духовный наставник, авторитет. Он не позволяет себе таких высказываний, как Гиркин, держится в рамках сегодняшней политической корректности, но он безо всякого восторга относится к Путину. Он ведет себя с ним и говорит о нем как о недостаточно талантливом и недостаточно радивом ученике. И он очень сильно цементирует эту партию", – сказал Пионтковский. 

Он подчеркнул, что эта ультраправая группа представляет большую угрозу лично для Путина.

"Особенно сейчас, когда вся его стратегия направлена на то, чтобы добиться каким-то образом замораживания конфликта и перемирия. Эта группа против прекращения огня выступает не менее жестко, чем украинская власть и украинское общество. И переходя к этой стратегии, Путину нужно, конечно, что-то сделать с этой группой. Моя версия такая: это предупреждение Дугину, чтобы он не позволял никаких ноток критики Путина как недостаточно последовательного фашиста. И предупреждение тем людям, которые Дугина рассматривают своим лидером", – предположил публицист.

Он сказал, что считает версию о покушении на Дугину украинских спецслужб "совершенно нелепой", потому что в Украине "мало кто Дугина-то знает, тем более Дарью Дугину". Версия о покушении российских партизанах, которую озвучил получивший украинское гражданство российский оппозиционер Илья Пономарев, Пионтковский назвал тоже неубедительной. 

По мнению публициста, преступление было совершено "очень профессиональными людьми", но он не детализировал, кем конкретно. 

"Это было какое-то ритуальное убийство. Дугина специально подвезли на место казни дочери. Узнаю почерк российских [спецслужб]… Есть еще маленькая деталь. Дугин всегда в своей патриотической деятельности ориентировался на военную разведку, на ГРУ, а не ФСБ. И тут есть элемент соперничества. Эта картина мне психологически кажется очень убедительной", – сказал Пионтковский. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Дарья Дугина работала политическим обозревателем организации "Международное евразийское движение", которую основал ее отец. Вела Telegram-канал "Platonova | Z", в котором поддерживала российскую агрессию в отношении Украины, была соавтором "Книги Z" о российском вторжении. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины. Газета The Washington Post написала, что ее отец во многом помог сформировать взгляды президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину.

Автомобиль Дугиной взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. По некоторым данным, в автомобиле должен был ехать ее отец.

22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной якобы совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей россияне назвали украинку Наталью Вовк (Шабан), которая якобы служит в Национальной гвардии Украины. По данным ФСБ, после убийства, 21 августа, Вовк вместе с дочерью выехала в Эстонию.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Дугина Украину не интересует. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не причастна к убийству Дугиной – это дело рук российских спецслужб.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что опубликованное ФСБ "удостоверение" Вовк о службе в Нацгвардии – подделка

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, убийство, фашизм, ФСБ, ГРУ, Игорь Гиркин, спецслужбы, Александр Дугин, Дарья Дугина
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