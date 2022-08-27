Пионтковский: Убийство дочери Дугина было ритуальным. Это предупреждение ее отцу, чтобы не критиковал Путина

Объясняя свое мнение он сказал, что в России сейчас действует "неформальная ультрафашистская партия", которая резко критикует президента РФ Владимира Путина и считает его "недостаточно последовательным фашистом". Среди представителей этого сообщества он, в частности, назвал бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина.

"Для этой партии Александр Дугин – это такой духовный наставник, авторитет. Он не позволяет себе таких высказываний, как Гиркин, держится в рамках сегодняшней политической корректности, но он безо всякого восторга относится к Путину. Он ведет себя с ним и говорит о нем как о недостаточно талантливом и недостаточно радивом ученике. И он очень сильно цементирует эту партию", – сказал Пионтковский.

Он подчеркнул, что эта ультраправая группа представляет большую угрозу лично для Путина.

"Особенно сейчас, когда вся его стратегия направлена на то, чтобы добиться каким-то образом замораживания конфликта и перемирия. Эта группа против прекращения огня выступает не менее жестко, чем украинская власть и украинское общество. И переходя к этой стратегии, Путину нужно, конечно, что-то сделать с этой группой. Моя версия такая: это предупреждение Дугину, чтобы он не позволял никаких ноток критики Путина как недостаточно последовательного фашиста. И предупреждение тем людям, которые Дугина рассматривают своим лидером", – предположил публицист.

Он сказал, что считает версию о покушении на Дугину украинских спецслужб "совершенно нелепой", потому что в Украине "мало кто Дугина-то знает, тем более Дарью Дугину". Версия о покушении российских партизанах, которую озвучил получивший украинское гражданство российский оппозиционер Илья Пономарев, Пионтковский назвал тоже неубедительной.

По мнению публициста, преступление было совершено "очень профессиональными людьми", но он не детализировал, кем конкретно.

"Это было какое-то ритуальное убийство. Дугина специально подвезли на место казни дочери. Узнаю почерк российских [спецслужб]… Есть еще маленькая деталь. Дугин всегда в своей патриотической деятельности ориентировался на военную разведку, на ГРУ, а не ФСБ. И тут есть элемент соперничества. Эта картина мне психологически кажется очень убедительной", – сказал Пионтковский.

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