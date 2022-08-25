В день "раскрытия" убийства Дугиной в "Википедии" появилась страничка "подозреваемой" Вовк с фейками о ней – Нацгвардия

В частности, в статье о Вовк рассказана вся фейковая история убийства Дугиной, совпадающая с версией ФСБ РФ. Украинку Вовк называют в статье "военнослужащей батальона "Aзов" Нацгвардии Украины", не принимая в расчет официальное заявление "Азова", что женщина с таким именем никогда не имела отношения к полку.
"А вы видели, чтобы у "подозреваемых" в день их "разоблачения" сразу появлялась страница в "Википедии"? Если нет, то держите", – сообщили в Нацгвардии, показав скриншоты из "Википедии".
На одном из скриншотов видно, что 22 августа после появления новости о якобы раскрытии убийства Дугиной и выдвижения обвинений в адрес Вовк в "Википедии" сразу появилась страница о "военнослужащей Вовк" – об этом говорят данные ее редактирования.
Страница о Вовк была создана пользователем с никнеймом Yarkovesh 22 августа в 14.22. Через два часа профайл удалил другой аккаунт – Biathlon. На момент публикации статью с фейками о Вовк в "Википедии" не восстановили.
Автомобиль, за рулем которого находилась дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина, взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Россиянка погибла на месте. Российский Telegram-канал "112" писал, что ее отец оказался первым на месте взрыва автомобиля, он должен был ехать в этом внедорожнике, но в последний момент пересел.
В Офисе президента еще 21 августа заявили, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".
22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей россияне назвали украинку Наталью Вовк (Шабан). Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Шабан, где указано, что она служит в Национальной гвардии Украины.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал "удостоверение Шабан" подделкой.
Полк Нацгвардии Украины "Азов" 22 августа заявил, что "женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала ФСБ в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Александра Дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к подразделению".