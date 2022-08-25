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В день "раскрытия" убийства Дугиной в "Википедии" появилась страничка "подозреваемой" Вовк с фейками о ней – Нацгвардия

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Статья в "Википедии" о Вовк наполнена фейковой информацией, которую используют ФСБ и российские пропагандисты, обвиняя украинку в убийстве Дугиной
Статья в "Википедии" о Вовк наполнена фейковой информацией, которую используют ФСБ и российские пропагандисты, обвиняя украинку в убийстве Дугиной
Фото: РИА Новости / Telegram

ФСБ РФ 22 августа объявила украинку Наталью Вовк (Шабан) "подозреваемой" в убийстве российской пропагандистки Дарьи Дугиной – и в этот же день в русской "Википедии" появилась статья о ней. На это совпадение обратила внимание 23 августа в Facebook пресс-служба Национальной гвардии Украины.

В частности, в статье о Вовк рассказана вся фейковая история убийства Дугиной, совпадающая с версией ФСБ РФ. Украинку Вовк называют в статье "военнослужащей батальона "Aзов" Нацгвардии Украины", не принимая в расчет официальное заявление "Азова", что женщина с таким именем никогда не имела отношения к полку.

"А вы видели, чтобы у "подозреваемых" в день их "разоблачения" сразу появлялась страница в "Википедии"? Если нет, то держите", – сообщили в Нацгвардии, показав скриншоты из "Википедии".

На одном из скриншотов видно, что 22 августа после появления новости о якобы раскрытии убийства Дугиной и выдвижения обвинений в адрес Вовк в "Википедии" сразу появилась страница о "военнослужащей Вовк" – об этом говорят данные ее редактирования.

Страница о Вовк была создана пользователем с никнеймом Yarkovesh 22 августа в 14.22. Через два часа профайл удалил другой аккаунт – Biathlon. На момент публикации статью с фейками о Вовк в "Википедии" не восстановили.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/pfbid027vgDDZEAKP4CfSJt1k7W7Ri4rJiEGraMqgaoLn3GYBasNQk2mMZrXn46bN5Fs6pul

Контекст:

Автомобиль, за рулем которого находилась дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина, взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Россиянка погибла на месте. Российский Telegram-канал "112" писал, что ее отец оказался первым на месте взрыва автомобиля, он должен был ехать в этом внедорожнике, но в последний момент пересел.

В Офисе президента еще 21 августа заявили, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".

22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей россияне назвали украинку Наталью Вовк (Шабан). Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Шабан, где указано, что она служит в Национальной гвардии Украины.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал "удостоверение Шабан" подделкой.

Полк Нацгвардии Украины "Азов" 22 августа заявил, что "женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала ФСБ в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Александра Дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к подразделению".

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