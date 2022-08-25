В день "раскрытия" убийства Дугиной в "Википедии" появилась страничка "подозреваемой" Вовк с фейками о ней – Нацгвардия

Статья в "Википедии" о Вовк наполнена фейковой информацией, которую используют ФСБ и российские пропагандисты, обвиняя украинку в убийстве Дугиной Фото: РИА Новости / Telegram

В частности, в статье о Вовк рассказана вся фейковая история убийства Дугиной, совпадающая с версией ФСБ РФ. Украинку Вовк называют в статье "военнослужащей батальона "Aзов" Нацгвардии Украины", не принимая в расчет официальное заявление "Азова", что женщина с таким именем никогда не имела отношения к полку.

"А вы видели, чтобы у "подозреваемых" в день их "разоблачения" сразу появлялась страница в "Википедии"? Если нет, то держите", – сообщили в Нацгвардии, показав скриншоты из "Википедии".

На одном из скриншотов видно, что 22 августа после появления новости о якобы раскрытии убийства Дугиной и выдвижения обвинений в адрес Вовк в "Википедии" сразу появилась страница о "военнослужащей Вовк" – об этом говорят данные ее редактирования.

Страница о Вовк была создана пользователем с никнеймом Yarkovesh 22 августа в 14.22. Через два часа профайл удалил другой аккаунт – Biathlon. На момент публикации статью с фейками о Вовк в "Википедии" не восстановили.