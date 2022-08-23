В РФ опубликовали "видео с украинкой", якобы причастной к убийству Дугиной, – она была с дочерью и котом. В соцсетях отреагировали: Кот – мозговой центр операции

В ролике показаны три эпизода: женщина (по версии российской спецслужбы, это якобы Вовк) "въезжает в Россию" в одном из пунктов пропуска, женщина "входит в подъезд, где жила Дугина", женщина "выезжает из РФ в Эстонию", и российская пограничница досматривает ее автомобиль..
В ФСБ отмечают, что автомобиль "Вовк" использовала один, это Mini Cooper. А номера на нем менялись: въезжала в РФ машина с номерами "ДНР", по Москве ездила с номерными знаками Казахстана, а выезжала в Эстонию уже на украинских номерах.
Кроме того, с видео (если допустить, что везде фигурирует один и тот же человек) можно сделать вывод, что "Вовк" меняла цвет волос и прическу: в Россию она въехала блондинкой, а выезжала из страны уже брюнеткой. Это отмечает, в частности, российское пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram.
Пользователей соцсетей заинтересовал последний фрагмент видео от ФСБ, где автомобиль "Вовк" досматривают на выезде из России. На кадрах фигурирует якобы дочь "украинки" – по версии РФ, 12-летняя София Шабан (ее лицо "размыли").
Кроме того, внимательные комментаторы заметили в багажнике машины еще и переноску с котом, о существовании которого ФСБ РФ не напоминала. В соцсетях именно этот факт вызвал большой резонанс.
Украинский блогер, публицист и политический деятель, один из основателей партии "Демократична Сокира" Антон Швец в Facebook отметил, что "укакался бы с перепугу" на месте россиян.
"Наталья Вовк была в РФ не просто с 12-летней дочерью, а еще и с котом! Тупо на видео переноски и кот внутри. Вот киллеры пошли. Стальные люди. Я бы на месте россиян усрался бы от испуга", – написал он.
Журналист "Цензор.НЕТ" Евгений Кузьменко в Facebook предположил, что кот мог быть "мозговым центром" операции, просто ФСБ еще не догадалась.
"Вскоре узнаем, что мозговым центром операции по уничтожению Дугиной была не Наталья Вовк и даже не дочь Наталки Вовк, а кот Натальи Вовк, агентурное псевдо Пан Коцкий. Это он все спланировал и мурлыкал в уши исполнителям. А сейчас в Эстонии получил орден и элитный корм. А вот другим котам в России я не завидую. Сейчас накрученные роспропагандой владельцы начнут сдавать их в ФСБ по подозрению в агентурной связи с украинскими спецслужбами. ФСБ придется открывать отдельное кошачье управление контрразведки", – пишет он.
Пользователь Andrei в Twitter предлагает переименовать фильм "Леон" в фильм "Вовк".
Видимо пора переснять фильм «Леон», и назвать «ВОВК»— Andrei (@andrei_bey) August 22, 2022
Пользователь с ником "стахановец" интересуется, в каком возрасте могли завербовать Софию Шабан, и вспоминает "визитку Яроша".
Из фильма ФСБ про агентов СБУ гражданки Украины Наталья Вовк, 1979 и агента СБУ Софие Шабан я так и не понял: во сколько лет завербовали Шабан если она 2010г рождения? И почему операцию назвали «Лео * н» ? pic.twitter.com/fvGEo4M4Ez— стакановец (@alkachka1) August 22, 2022
Пользователи Twitter отреагировали на новость о том, что ФСБ подозревает Вовк в якобы убийстве Дугиной, кадрами не только из "Леона" – вспомнили и другие боевики.
"ФСБ показывает фотографии Натальи Вовк, закладывающей бомбу в машину, которая уезжает с места происшествия на англо-саксонском мотоцикле в Эстонию, где ее тепло встречает премьер-министр Эстонии", – пишет пользователь Schnullerbacke, демонстрируя кадры с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом из фильма "Мистер и миссис Смит".
+++ BREAKING +++— Schnullerbacke * (@cosmo_berlin) August 22, 2022
FSB shows fotos of Natalia Vovk planting the car bomb, fleeing the scene with an anglo-saxonian motorcycle to Estonia, where she was warmly welcomed by estonian prime minister. pic.twitter.com/phlaP5Rdu1
Пользователь Ziggy Heildust проиллюстрировал тезис ФСБ о слежке, которую якобы Вовк установила за Дугиной.
Кадры оперативной съёмки: Наталья Вовк с дочерью следят за авто Дарьи Дугиной. pic.twitter.com/cO3uNhMgqf— Ziggy Heildust * ...35/55 (@Gebirgsjager2) August 22, 2022
Пользователь "Хьюстон, у нас проблемы" пытается разобраться, откуда в распоряжении ФСБ РФ взялось "удостоверение" Вовк – неужели, как в свое время "визитка Яроша", было найдено на месте убийства Дугиной?
* Я правильно понял, что гражданка Украины Наталья Вовк оставила на месте взрыва своё служебное удостоверение?— Хьюстон, у нас проблемы. (@blablashuttle) August 22, 2022
Экс-лидера "Правого сектора", экс-депутата Верховной Рады Дмитрия Яроша тоже не забыли – пользователь Maks_Nike вмонтировал его фотографию в кадр боевика "Черная вдова", назвав фотожабу "Наталья Вовк на задании".
Наталья Вовк на задание pic.twitter.com/JWZ8HlL2Ax— Maks_Nike * (@MaksNike11) August 22, 2022
Автомобиль, за рулем которого находилась дочь Александра Дугина, взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Россиянка погибла на месте. Российский Telegram-канал "112" писал, что ее отец оказался первым на месте взрыва автомобиля, он должен был ехать в этом внедорожнике, но в последний момент пересел.
В Офисе президента еще 21 августа заявили, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".
22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей россияне назвали украинку Наталью Вовк (Шабан). Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Шабан, где указано, что она служит в Национальной гвардии Украины.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал "удостоверение Шабан" подделкой.
Полк "Азов" Нацгвардии Украины 22 августа заявил, что "женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала ФСБ в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Александра Дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к подразделению.
Дочь Александра Дугина Дарья Дугина работала политическим обозревателем организации "Международное евразийское движение", которую основал ее отец. Вела Telegram-канал "Platonova | Z", в котором поддерживала российскую агрессию в отношении Украины. Была соавтором "Книги Z" о российском вторжении. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины.
Ее отца Александра Дугина называют идеологом "русского мира". Газета The Washington Post написала, что этот "крайне правый российский интеллектуал" во многом помог сформировать взгляд президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину. В другой публикации в The Washington Post американский писатель и журналист Дэвид фон Дреле назвал Дугина "мозгом Путина". Он предположил, что публичные заявления Путина, в которых он отрицает существование Украины и украинцев, во многом базируются на работах Дугина.
Дугин находится в списке лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Против него ввели санкции ряд западных стран, в том числе США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Великобритания и ЕС.