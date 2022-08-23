В РФ опубликовали "видео с украинкой", якобы причастной к убийству Дугиной, – она была с дочерью и котом. В соцсетях отреагировали: Кот – мозговой центр операции

В ФСБ утверждают, что якобы так выглядела украинка Вовк (Шабан) во время пересечения границы с Россией Скриншот: SOTA / Telegram

В ролике показаны три эпизода: женщина (по версии российской спецслужбы, это якобы Вовк) "въезжает в Россию" в одном из пунктов пропуска, женщина "входит в подъезд, где жила Дугина", женщина "выезжает из РФ в Эстонию", и российская пограничница досматривает ее автомобиль..

В ФСБ отмечают, что автомобиль "Вовк" использовала один, это Mini Cooper. А номера на нем менялись: въезжала в РФ машина с номерами "ДНР", по Москве ездила с номерными знаками Казахстана, а выезжала в Эстонию уже на украинских номерах.

Кроме того, с видео (если допустить, что везде фигурирует один и тот же человек) можно сделать вывод, что "Вовк" меняла цвет волос и прическу: в Россию она въехала блондинкой, а выезжала из страны уже брюнеткой. Это отмечает, в частности, российское пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram.

Пользователей соцсетей заинтересовал последний фрагмент видео от ФСБ, где автомобиль "Вовк" досматривают на выезде из России. На кадрах фигурирует якобы дочь "украинки" – по версии РФ, 12-летняя София Шабан (ее лицо "размыли").

Кроме того, внимательные комментаторы заметили в багажнике машины еще и переноску с котом, о существовании которого ФСБ РФ не напоминала. В соцсетях именно этот факт вызвал большой резонанс.

Украинский блогер, публицист и политический деятель, один из основателей партии "Демократична Сокира" Антон Швец в Facebook отметил, что "укакался бы с перепугу" на месте россиян.

"Наталья Вовк была в РФ не просто с 12-летней дочерью, а еще и с котом! Тупо на видео переноски и кот внутри. Вот киллеры пошли. Стальные люди. Я бы на месте россиян усрался бы от испуга", – написал он.

Журналист "Цензор.НЕТ" Евгений Кузьменко в Facebook предположил, что кот мог быть "мозговым центром" операции, просто ФСБ еще не догадалась.

"Вскоре узнаем, что мозговым центром операции по уничтожению Дугиной была не Наталья Вовк и даже не дочь Наталки Вовк, а кот Натальи Вовк, агентурное псевдо Пан Коцкий. Это он все спланировал и мурлыкал в уши исполнителям. А сейчас в Эстонии получил орден и элитный корм. А вот другим котам в России я не завидую. Сейчас накрученные роспропагандой владельцы начнут сдавать их в ФСБ по подозрению в агентурной связи с украинскими спецслужбами. ФСБ придется открывать отдельное кошачье управление контрразведки", – пишет он.

Пользователь Andrei в Twitter предлагает переименовать фильм "Леон" в фильм "Вовк".

Видимо пора переснять фильм «Леон», и назвать «ВОВК» — Andrei (@andrei_bey) August 22, 2022

Пользователь с ником "стахановец" интересуется, в каком возрасте могли завербовать Софию Шабан, и вспоминает "визитку Яроша".

Из фильма ФСБ про агентов СБУ гражданки Украины Наталья Вовк, 1979 и агента СБУ Софие Шабан я так и не понял: во сколько лет завербовали Шабан если она 2010г рождения? И почему операцию назвали «Лео * н» ? pic.twitter.com/fvGEo4M4Ez — стакановец (@alkachka1) August 22, 2022

Пользователи Twitter отреагировали на новость о том, что ФСБ подозревает Вовк в якобы убийстве Дугиной, кадрами не только из "Леона" – вспомнили и другие боевики.

"ФСБ показывает фотографии Натальи Вовк, закладывающей бомбу в машину, которая уезжает с места происшествия на англо-саксонском мотоцикле в Эстонию, где ее тепло встречает премьер-министр Эстонии", – пишет пользователь Schnullerbacke, демонстрируя кадры с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом из фильма "Мистер и миссис Смит".

+++ BREAKING +++

FSB shows fotos of Natalia Vovk planting the car bomb, fleeing the scene with an anglo-saxonian motorcycle to Estonia, where she was warmly welcomed by estonian prime minister. pic.twitter.com/phlaP5Rdu1 — Schnullerbacke * (@cosmo_berlin) August 22, 2022

Пользователь Ziggy Heildust проиллюстрировал тезис ФСБ о слежке, которую якобы Вовк установила за Дугиной.

Кадры оперативной съёмки: Наталья Вовк с дочерью следят за авто Дарьи Дугиной. pic.twitter.com/cO3uNhMgqf — Ziggy Heildust * ...35/55 (@Gebirgsjager2) August 22, 2022

Пользователь "Хьюстон, у нас проблемы" пытается разобраться, откуда в распоряжении ФСБ РФ взялось "удостоверение" Вовк – неужели, как в свое время "визитка Яроша", было найдено на месте убийства Дугиной?

* Я правильно понял, что гражданка Украины Наталья Вовк оставила на месте взрыва своё служебное удостоверение? — Хьюстон, у нас проблемы. (@blablashuttle) August 22, 2022

Экс-лидера "Правого сектора", экс-депутата Верховной Рады Дмитрия Яроша тоже не забыли – пользователь Maks_Nike вмонтировал его фотографию в кадр боевика "Черная вдова", назвав фотожабу "Наталья Вовк на задании".

Автомобиль, за рулем которого находилась дочь Александра Дугина, взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Россиянка погибла на месте. Российский Telegram-канал "112" писал, что ее отец оказался первым на месте взрыва автомобиля, он должен был ехать в этом внедорожнике, но в последний момент пересел.

В Офисе президента еще 21 августа заявили, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".

22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей россияне назвали украинку Наталью Вовк (Шабан). Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Шабан, где указано, что она служит в Национальной гвардии Украины.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал "удостоверение Шабан" подделкой.

Полк "Азов" Нацгвардии Украины 22 августа заявил, что "женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала ФСБ в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Александра Дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к подразделению.