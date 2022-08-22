Подоляк о "раскрытии" ФСБ убийства Дугиной: Жабы и гадюки российских спецслужб начали внутривидовую борьбу

"Ru-пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто [российской] пропагандистки [Дарьи] Дугиной "назначена“ украинка и ее 12-летний ребенок. Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку "Правого сектора" или "эстонскую визу". Жабы и гадюки российских спецслужб начали внутривидовую борьбу", – написал Подоляк.

21 августа Подоляк уже заявлял о непричастности Украины к подрыву автомобиля Дугиной.

Ru-пропаганда знову створює вигадані світи: винними у підриві авто пропагандистки Дугіної «призначено» українку та її 12-річну дитину. Дивно, що на місці не знайшли візитівку «Правого сектора» чи «естонську візу». Жаби й гадюки * спецслужб почали внутрішньовидову боротьбу. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 22, 2022

Автомобиль, за рулем которого находилась дочь Александра Дугина, взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Россиянка погибла на месте. Российский Telegram-канал "112" писал, что ее отец оказался первым на месте взрыва автомобиля, он должен был ехать в этом внедорожнике, но в последний момент пересел.

В Офисе президента еще 21 августа заявили, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".

22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей они назвали украинку Наталью Вовк. Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Вовк, где указано, что она служит в Нацгвардии Украины.