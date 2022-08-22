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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о "раскрытии" ФСБ убийства Дугиной: Жабы и гадюки российских спецслужб начали внутривидовую борьбу

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Подоляк высмеял попытки российской пропаганды приписать убийство Дугиной украинским спецслужбам
Подоляк высмеял попытки российской пропаганды приписать убийство Дугиной украинским спецслужбам
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 22 августа в Twitter прокомментировал заявления ФСБ РФ и российской пропаганды о том, что к подрыву автомобиля дочери российского пропагандиста и идеолога "русского мира" Александра Дугина якобы причастна Украина.

"Ru-пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто [российской] пропагандистки [Дарьи] Дугиной "назначена“ украинка и ее 12-летний ребенок. Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку "Правого сектора" или "эстонскую визу". Жабы и гадюки российских спецслужб начали внутривидовую борьбу", – написал Подоляк.

21 августа Подоляк уже заявлял о непричастности Украины к подрыву автомобиля Дугиной.

Автомобиль, за рулем которого находилась дочь Александра Дугина, взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Россиянка погибла на месте. Российский Telegram-канал "112" писал, что ее отец оказался первым на месте взрыва автомобиля, он должен был ехать в этом внедорожнике, но в последний момент пересел.

В Офисе президента еще 21 августа заявили, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".

22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей они назвали украинку Наталью Вовк. Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Вовк, где указано, что она служит в Нацгвардии Украины.

Контекст:

Дочь Александра Дугина Дарья Дугина работала политическим обозревателем организации "Международное евразийское движение", которую основал ее отец. Вела Telegram-канал "Platonova | Z", в котором поддерживала российскую агрессию в отношении Украины. Была соавтором "Книги Z" о российском вторжении. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины.

Ее отца Александра Дугина называют идеологом "русского мира". Газета The Washington Post написала, что этот "крайне правый российский интеллектуал" во многом помог сформировать взгляд президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину. В другой публикации в The Washington Post американский писатель и журналист Дэвид фон Дреле назвал Дугина "мозгом Путина". Он предположил, что публичные заявления Путина, в которых он отрицает существование Украины и украинцев, во многом базируются на работах Дугина.

Философ находится в списке лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Против него ввели санкции ряд западных стран, в том числе США, Канада, Велико­британия, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Велико­британия и ЕС.

Теги: Россия, Украина, взрыв, убийство, ФСБ, Илья Пономарев, российская пропаганда, страна-агрессор, российская агрессия, спецслужбы, Подмосковье, война России против Украины, фейк, Александр Дугин, дезинформация, Михаил Подоляк, украинки, российские оккупанты, Дарья Дугина
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