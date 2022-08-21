В Подмосковье при взрыве автомобиля погибла дочь идеолога "русского мира" Дугина

Дугин с дочерью. По некоторым данным, он тоже должен был находиться во взорвавшемся автомобиле Фото: Mash / Telegram

Инцидент произошел в районе поселка Большие Вяземы около 22.00.

По словам очевидцев, Land Cruiser Prado сдетонировал во время движения.

"Внедорожник взорвался во время движения по Можайскому шоссе. После съехал с трассы и врезался в постройку. На данный момент основная версия – взрыв самодельной бомбы", – сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, тело водителя Land Cruiser Prado невозможно идентифицировать на месте – оно полностью сгорело.

Дугин приехал на место гибели дочери. На опубликованных кадрах видно, что он стоит на месте взрыва и держится за голову.

Российский скрипач Петр Лундстрем (издание "Ридус" называет его знакомым Дугина) написал в Telegram, что Дугин с дочерью сегодня были на российском патриотическом фестивале "Традиция" в подмосковной усадьбе Захарово. Один из посетителей подтвердил RTVI, что видел Дугину на лекции ее отца, которая проходила в рамках фестиваля.

По информации Лундстрема, Дугин должен был ехать на автомобиле дочери, но сел в другой.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил в Telegram, что целью покушения был Дугин, и возложил ответственность за произошедшее на Украину.

Официально правоохранительные органы пока не сообщали об инциденте. Российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости" написало о смерти Дугиной со ссылкой на информацию Пушилина.