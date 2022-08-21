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В Подмосковье при взрыве автомобиля погибла дочь идеолога "русского мира" Дугина

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Дугин с дочерью. По некоторым данным, он тоже должен был находиться во взорвавшемся автомобиле
Дугин с дочерью. По некоторым данным, он тоже должен был находиться во взорвавшемся автомобиле
Фото: Mash / Telegram

Вечером 20 августа в Московской области России взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь российского философа, политолога, публициста, идеолога "русского мира" Александра Дугина. Об этом сообщает ряд российских Telegram-каналов, в том числе "112", Baza и Mash.

Инцидент произошел в районе поселка Большие Вяземы около 22.00. 

По словам очевидцев, Land Cruiser Prado сдетонировал во время движения.

"Внедорожник взорвался во время движения по Можайскому шоссе. После съехал с трассы и врезался в постройку. На данный момент основная версия – взрыв самодельной бомбы", – сообщил Telegram-канал Mash. 

По его данным, тело водителя Land Cruiser Prado невозможно идентифицировать на месте  оно полностью сгорело. 

Дугин приехал на место гибели дочери. На опубликованных кадрах видно, что он стоит на месте взрыва и держится за голову. 

Российский скрипач Петр Лундстрем (издание "Ридус" называет его знакомым Дугина) написал в Telegram, что Дугин с дочерью сегодня были на российском патриотическом фестивале "Традиция" в подмосковной усадьбе Захарово. Один из посетителей подтвердил RTVI, что видел Дугину на лекции ее отца, которая проходила в рамках фестиваля.

По информации Лундстрема, Дугин должен был ехать на автомобиле дочери, но сел в другой. 

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил в Telegram, что целью покушения был Дугин, и возложил ответственность за произошедшее на Украину. 

Официально правоохранительные органы пока не сообщали об инциденте. Российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости" написало о смерти Дугиной со ссылкой на информацию Пушилина. 

Контекст:

Дугина родилась в 1992 году. Окончила философский факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Работала политическим обозревателем организации "Международное евразийское движение", которую основал ее отец. Вела Telegram-канал "Platonova | Z", в котором поддерживала российскую агрессию в отношении Украины. Последний пост она разместила в 21.04. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины. 

Дугина называют идеологом "русского мира". Газета The Washington Post написала, что этот "крайне правый российский интеллектуал" во многом помог сформировать взгляд президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину. В другой публикации в The Washington Post американский писатель и журналист Дэвид фон Дреле назвал Дугина "мозгом Путина". Он предположил, что публичные заявления Путина, в которых он отрицает существование Украины и украинцев, во многом базируются на работах Дугина.

Философ находится в списке лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Против него ввели санкции ряд западных стран, в том числе США, Канада, Велико­британия, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Велико­британия и ЕС. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, взрыв, убийство, покушение, Подмосковье, Александр Дугин, Московская область, русский мир
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