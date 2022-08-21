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"Объявляем Путина узурпатором власти". В России партизаны из подпольной "армии" взяли ответственность за убийство Дугиной

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Автомобиль, в котором была Дугина, взорвался 20 августа в Подмосковье
Автомобиль, в котором была Дугина, взорвался 20 августа в Подмосковье
Фото: EPA

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что ответственность за убийство дочери российского пропагандиста, идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи взяли на себя российские партизаны из так называемой "Национальной республиканской армии". Об этом Пономарев заявил в эфире своего канала "Утро февраля" в YouTube.

"Эта акция [убийство Дугиной], как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована "Национальной республиканской армией", – заявил он.

Оппозиционер зачитал манифест так называемой "Национальной республиканской армии". Полный его текст опубликован в Telegram-канале "Роспартизан".

"Мы, российские активисты, военные и политики, ныне партизаны и бойцы "Национальной республиканской армии", ставим вне закона поджигателей войны, грабителей и угнетателей народов России! Мы объявляем президента [России Владимира] Путина узурпатором власти и военным преступником, поправшим конституцию, развязавшим братоубийственную войну между славянскими народами и отправившим российских солдат на верную и бессмысленную смерть... Путин будет нами низложен и уничтожен!" – говорится в сообщении.

В манифесте отмечается, что цель партизан – "остановить уничтожение России и ее соседей, пресечь деятельность кучки кремлевских дельцов, присосавшихся к богатствам нашего народа и совершающих сегодня преступления внутри страны и за ее пределами".

Члены партизанской "армии" объявили чиновников правительства РФ и региональных администраций пособниками узурпатора и пригрозили им уничтожением.

Также организация заявила о готовности уничтожать военные грузы на территории РФ. Они также призвали силовиков и военных сложить оружие и отказаться выполнять преступные указы путинского режима.

Пономарев рассказал, что установить связь с партизанами ему удалось несколько месяцев назад через созданный его командой канал "Роспартизан".

"Мы установили контакт. От нас просили методическую и материальную помощь. Мы что-то советовали, где-то помогали. Был критический момент, когда несколько человек попали под преследования ФСБ, мы их эвакуировали из России. На днях был совсем критический момент, когда несколько человек были убиты в Волгоградской области. Они были связаны с "Русским добровольческим корпусом". Вчера нам пришло сообщение с манифестом и нам сказали следить за новостями. Намекнули, где следить и про что пойдет речь. Около 22.00 нам пришло сообщение, что произошла акция", – сказал Пономарев.

Он добавил, что сначала ему пришло сообщение, что погибли Дугин и его дочь. По словам Пономарева, партизаны видели, что во взорванной машине было два человека, но российские власти пока не признают гибель второго. Оппозиционер добавил, что целью партизан изначально было двое людей – Дарья и Александр Дугины.

Контекст:

Автомобиль, в котором была Дугина, взорвался 20 августа в Подмосковье. В тот день Дугин с дочерью был на российском патриотическом фестивале, и, по словам ряда знакомых, должен был уехать на том же автомобиле, но сел в другую машину.

После гибели Дугиной российские пропагандисты, в частности Максим Кононенко, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и другие, потребовали удара по "центрам принятия решений" в Киеве.

Дугина работала политическим обозревателем организации "Международное евразийское движение", которую основал ее отец. Вела Telegram-канал "Platonova | Z", в котором поддерживала российскую агрессию в отношении Украины. Была соавтором "Книги Z" о российском вторжении. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины.

Ее отца Александра Дугина называют идеологом "русского мира". Газета The Washington Post написала, что этот "крайне правый российский интеллектуал" во многом помог сформировать взгляд президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину. В другой публикации в The Washington Post американский писатель и журналист Дэвид фон Дреле назвал Дугина "мозгом Путина". Он предположил, что публичные заявления Путина, в которых он отрицает существование Украины и украинцев, во многом базируются на работах Дугина.

Философ находится в списке лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Против него ввели санкции ряд западных стран, в том числе США, Канада, Велико­британия, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Велико­британия и ЕС.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, взрыв, Илья Пономарев, партизаны, Александр Дугин
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