"Объявляем Путина узурпатором власти". В России партизаны из подпольной "армии" взяли ответственность за убийство Дугиной

"Эта акция [убийство Дугиной], как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована "Национальной республиканской армией", – заявил он.

Оппозиционер зачитал манифест так называемой "Национальной республиканской армии". Полный его текст опубликован в Telegram-канале "Роспартизан".

"Мы, российские активисты, военные и политики, ныне партизаны и бойцы "Национальной республиканской армии", ставим вне закона поджигателей войны, грабителей и угнетателей народов России! Мы объявляем президента [России Владимира] Путина узурпатором власти и военным преступником, поправшим конституцию, развязавшим братоубийственную войну между славянскими народами и отправившим российских солдат на верную и бессмысленную смерть... Путин будет нами низложен и уничтожен!" – говорится в сообщении.

В манифесте отмечается, что цель партизан – "остановить уничтожение России и ее соседей, пресечь деятельность кучки кремлевских дельцов, присосавшихся к богатствам нашего народа и совершающих сегодня преступления внутри страны и за ее пределами".

Члены партизанской "армии" объявили чиновников правительства РФ и региональных администраций пособниками узурпатора и пригрозили им уничтожением.

Также организация заявила о готовности уничтожать военные грузы на территории РФ. Они также призвали силовиков и военных сложить оружие и отказаться выполнять преступные указы путинского режима.

Пономарев рассказал, что установить связь с партизанами ему удалось несколько месяцев назад через созданный его командой канал "Роспартизан".

"Мы установили контакт. От нас просили методическую и материальную помощь. Мы что-то советовали, где-то помогали. Был критический момент, когда несколько человек попали под преследования ФСБ, мы их эвакуировали из России. На днях был совсем критический момент, когда несколько человек были убиты в Волгоградской области. Они были связаны с "Русским добровольческим корпусом". Вчера нам пришло сообщение с манифестом и нам сказали следить за новостями. Намекнули, где следить и про что пойдет речь. Около 22.00 нам пришло сообщение, что произошла акция", – сказал Пономарев.

Он добавил, что сначала ему пришло сообщение, что погибли Дугин и его дочь. По словам Пономарева, партизаны видели, что во взорванной машине было два человека, но российские власти пока не признают гибель второго. Оппозиционер добавил, что целью партизан изначально было двое людей – Дарья и Александр Дугины.