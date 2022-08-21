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ПОЛИТИКА

Украина не причастна к подрыву дочери Дугина – Офис президента

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В ОП отвергают причастность к убийству Дугиной
В ОП отвергают причастность к убийству Дугиной
Фото: depositphotos.com

Украина не имеет отношения к подрыву в Москве автомобиля, принадлежащего российскому пропагандисту Александру Дугину, в результате которого погибла его дочь Дарья. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал 21 августа в эфире телемарафона, сообщило "Интерфакс-Украина".

Ведущий отметил, что в РФ уже пытаются обвинить Украину в причастности к взрыву автомобиля и гибели Дарьи Дугиной.

"Украина к этому, безусловно, не имеет отношения. Мы не криминальное государство, которым является РФ, и точно не террористическое государство", – сказал Подоляк.

Он предположил, что россияне "нагнетают", чтобы легче было организовать в стране не скрытую мобилизацию, а явную.

Он также заявил, что в России сейчас противоборствуют разные политические группировки – "начинают змеи между собой грызться".

"Одна другую кусает за хвост. Именно это мы сейчас видим: разные политические группировки, в том числе ультрарадикальные, к которым имел отношение Дугин, сегодня начинают битву. Россия начинает внутренне разваливаться, и эти группировки хотят получить свое место, чтобы претендовать на какую-то власть в РФ", – подытожил он.

Автомобиль, в котором была Дугина, взорвался 20 августа в Подмосковье. В тот день Дугин с дочерью были на российском патриотическом фестивале, и, по словам ряда знакомых, должен был уехать на том же автомобиле, но сел в другую машину.

После гибели Дугиной российские пропагандисты, в частности Максим Кононенко, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и другие, потребовали удара по "центрам принятия решений" в Киеве.

Контекст:

Дугина родилась в 1992 году. Окончила философский факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Работала политическим обозревателем организации "Международное евразийское движение", которую основал ее отец. Вела Telegram-канал "Platonova | Z", в котором поддерживала российскую агрессию в отношении Украины. Была соавтором "Книги Z" о российском вторжении. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины.

Дугина называют идеологом "русского мира". Газета The Washington Post написала, что этот "крайне правый российский интеллектуал" во многом помог сформировать взгляд президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину. В другой публикации в The Washington Post американский писатель и журналист Дэвид фон Дреле назвал Дугина "мозгом Путина". Он предположил, что публичные заявления Путина, в которых он отрицает существование Украины и украинцев, во многом базируются на работах Дугина.

Философ находится в списке лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Против него ввели санкции ряд западных стран, в том числе США, Канада, Велико­британия, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Велико­британия и ЕС.

Теги: Россия, взрыв, Москва, Маргарита Симоньян, Александр Дугин, Тигран Кеосаян, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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