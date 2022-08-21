Украина не причастна к подрыву дочери Дугина – Офис президента

Ведущий отметил, что в РФ уже пытаются обвинить Украину в причастности к взрыву автомобиля и гибели Дарьи Дугиной.

"Украина к этому, безусловно, не имеет отношения. Мы не криминальное государство, которым является РФ, и точно не террористическое государство", – сказал Подоляк.

Он предположил, что россияне "нагнетают", чтобы легче было организовать в стране не скрытую мобилизацию, а явную.

Он также заявил, что в России сейчас противоборствуют разные политические группировки – "начинают змеи между собой грызться".

"Одна другую кусает за хвост. Именно это мы сейчас видим: разные политические группировки, в том числе ультрарадикальные, к которым имел отношение Дугин, сегодня начинают битву. Россия начинает внутренне разваливаться, и эти группировки хотят получить свое место, чтобы претендовать на какую-то власть в РФ", – подытожил он.

Автомобиль, в котором была Дугина, взорвался 20 августа в Подмосковье. В тот день Дугин с дочерью были на российском патриотическом фестивале, и, по словам ряда знакомых, должен был уехать на том же автомобиле, но сел в другую машину.

После гибели Дугиной российские пропагандисты, в частности Максим Кононенко, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и другие, потребовали удара по "центрам принятия решений" в Киеве.