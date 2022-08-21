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Пропагандист РФ Дугин после смерти дочери попал в больницу

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Дугина называют идеологом "русского мира"
Дугина называют идеологом "русского мира"
Фото: depositphotos.com

Российский пропагандист и идеолог "русского мира" Александр Дугин после гибели дочери попал в больницу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

"Несчастный Александр Дугин. Он сейчас в больнице", – написал он.

Никаких других подробностей о состоянии Дугина политолог не привел.

Контекст:

Автомобиль, в котором была Дугина, взорвался 20 августа в Подмосковье. В тот день Дугин с дочерью был на российском патриотическом фестивале, и, по словам ряда знакомых, должен был уехать на том же автомобиле, но сел в другую машину.

После гибели Дугиной российские пропагандисты, в частности Максим Кононенко, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и другие, потребовали удара по "центрам принятия решений" в Киеве.

Дугина работала политическим обозревателем организации "Международное евразийское движение", которую основал ее отец. Вела Telegram-канал "Platonova | Z", в котором поддерживала российскую агрессию в отношении Украины. Была соавтором "Книги Z" о российском вторжении. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины.

Ее отца Александра Дугина называют идеологом "русского мира". Газета The Washington Post написала, что этот "крайне правый российский интеллектуал" во многом помог сформировать взгляд президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину. В другой публикации в The Washington Post американский писатель и журналист Дэвид фон Дреле назвал Дугина "мозгом Путина". Он предположил, что публичные заявления Путина, в которых он отрицает существование Украины и украинцев, во многом базируются на работах Дугина.

Философ находится в списке лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Против него ввели санкции ряд западных стран, в том числе США, Канада, Велико­британия, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Велико­британия и ЕС.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, взрыв, больница, Александр Дугин
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