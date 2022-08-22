ФСБ обвинила Украину в убийстве дочери Дугина

Российские следователи заявили, что исполнительницей убийства является гражданка Украины, которая после преступления скрылась в Эстонии.

"Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения", – говорится в сообщении ФСБ.

В Офисе президента еще 21 августа заявили, что Украина к подрыву не причастна.

Российские силовики утверждают, что якобы для организации убийства и получения информации об образе жизни жертвы подозреваемые арендовали московскую квартиру в том же доме, где проживала погибшая.

Уточняется, что при наблюдении за Дарьей преступники использовали Mini Cooper, при въезде в Россию использовались номера "ДНР" – Е982ХН DPR, в Москве – казахстанские номера – 172AJD02, а при выезде – украинские – AH7771IP.

В ведомстве рассказали, что в день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция" вместе с Дугиной. После управляемого подрыва автомобиля Вовк вместе с дочерью 21 августа выехала через Псковскую область в Эстонию, утверждают в ФСБ.

Автомобиль, за рулем которого находилась Дугина, взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Дугина погибла на месте. Российский Telegram-канал "112" писал, что ее отец оказался первым на месте взрыва автомобиля, он должен был ехать в этом внедорожнике, но в последний момент пересел. "С фестиваля Александр и Дарья Дугины уезжали в одно время, поэтому трагедия произошла на глазах у отца", – отмечал "112".