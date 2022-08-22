Бульвар Шоубиз
 
22 августа, 2022
 
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"Дикий испуг путинистов". Невзоров высказался о реакции РФ на гибель дочери Дугина

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Невзоров: Путинисты надеялись, что нацистский банкет будет вечным и халявным. Не будет. Не бывает
Невзоров: Путинисты надеялись, что нацистский банкет будет вечным и халявным. Не будет. Не бывает
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российский публицист Александр Невзоров 22 августа на своей странице в Instagram прокомментировал реакцию России на гибель дочери кремлевского пропагандиста Александра Дугина – Дарьи Дугиной.

"Живописная гибель дугинской дочки расколыхала Россию и спровоцировала оглушительный "вой на болотах". Ах, "погасла молодая звезда русского нацизма", "кто же теперь позовет убивать и сжигать украинок"? Какое несчастье. Ай-яй-яй", – написал он.

Невзоров отметил, что "дело совсем не в Даше Дугиной".

"Сама по себе Дугина (Платонова) ничего собой не представляла, она лишь транслировала бредни своего папы, изображая на ТВ-шоу "молодое лицо русского нацизма". Причина воя – дикий испуг путинистов. До них дошло, что за все придется платить. Банкет кончается, в пальцах официанта шуршит счет. Конечно, очень неприятно. Они-то надеялись на то, что нацистский банкет будет вечным и халявным. Не будет. Не бывает", – заявил он.

Контекст:

Дугина родилась в 1992 году. Окончила философский факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Работала политическим обозревателем организации "Международное евразийское движение", которую основал ее отец. Вела Telegram-канал "Platonova | Z", в котором поддерживала российскую агрессию в отношении Украины. Была соавтором "Книги Z" о российском вторжении. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины.

Дугина называют идеологом "русского мира". Газета The Washington Post написала, что этот "крайне правый российский интеллектуал" во многом помог сформировать взгляд президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину. В другой публикации в The Washington Post американский писатель и журналист Дэвид фон Дреле назвал Дугина "мозгом Путина". Он предположил, что публичные заявления Путина, в которых он отрицает существование Украины и украинцев, во многом базируются на работах Дугина.

Философ находится в списке лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Против него ввели санкции ряд западных стран, в том числе США, Канада, Велико­британия, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Велико­британия и ЕС.

Теги: Россия, Александр Невзоров, нацизм, война, Кремль, пропаганда, нацисты, война России против Украины, Александр Дугин
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