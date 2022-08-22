"Дикий испуг путинистов". Невзоров высказался о реакции РФ на гибель дочери Дугина

"Живописная гибель дугинской дочки расколыхала Россию и спровоцировала оглушительный "вой на болотах". Ах, "погасла молодая звезда русского нацизма", "кто же теперь позовет убивать и сжигать украинок"? Какое несчастье. Ай-яй-яй", – написал он.
Невзоров отметил, что "дело совсем не в Даше Дугиной".
"Сама по себе Дугина (Платонова) ничего собой не представляла, она лишь транслировала бредни своего папы, изображая на ТВ-шоу "молодое лицо русского нацизма". Причина воя – дикий испуг путинистов. До них дошло, что за все придется платить. Банкет кончается, в пальцах официанта шуршит счет. Конечно, очень неприятно. Они-то надеялись на то, что нацистский банкет будет вечным и халявным. Не будет. Не бывает", – заявил он.
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Дугина родилась в 1992 году. Окончила философский факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Работала политическим обозревателем организации "Международное евразийское движение", которую основал ее отец. Вела Telegram-канал "Platonova | Z", в котором поддерживала российскую агрессию в отношении Украины. Была соавтором "Книги Z" о российском вторжении. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины.
Дугина называют идеологом "русского мира". Газета The Washington Post написала, что этот "крайне правый российский интеллектуал" во многом помог сформировать взгляд президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину. В другой публикации в The Washington Post американский писатель и журналист Дэвид фон Дреле назвал Дугина "мозгом Путина". Он предположил, что публичные заявления Путина, в которых он отрицает существование Украины и украинцев, во многом базируются на работах Дугина.
Философ находится в списке лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Против него ввели санкции ряд западных стран, в том числе США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Великобритания и ЕС.