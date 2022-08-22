"Дикий испуг путинистов". Невзоров высказался о реакции РФ на гибель дочери Дугина

Невзоров: Путинисты надеялись, что нацистский банкет будет вечным и халявным. Не будет. Не бывает Фото: nevzorovofficial / Instagram

"Живописная гибель дугинской дочки расколыхала Россию и спровоцировала оглушительный "вой на болотах". Ах, "погасла молодая звезда русского нацизма", "кто же теперь позовет убивать и сжигать украинок"? Какое несчастье. Ай-яй-яй", – написал он.

Невзоров отметил, что "дело совсем не в Даше Дугиной".

"Сама по себе Дугина (Платонова) ничего собой не представляла, она лишь транслировала бредни своего папы, изображая на ТВ-шоу "молодое лицо русского нацизма". Причина воя – дикий испуг путинистов. До них дошло, что за все придется платить. Банкет кончается, в пальцах официанта шуршит счет. Конечно, очень неприятно. Они-то надеялись на то, что нацистский банкет будет вечным и халявным. Не будет. Не бывает", – заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Невзоров (@nevzorovofficial)