Геращенко высмеял заявления о причастности Украины к убийству Дугиной, опубликовав удостоверение "военнослужащей Нацгвардии" Симоньян

Геращенко считает подделкой "удостоверение Нацгвардии" на имя украинки Вовк (Шабан), которое ФСБ РФ считает одним из "вещественных доказательств" в деле о подрыве автомобиля Дугиной Фото: mvs.gov.ua

Также Геращенко опубликовал "удостоверение" военнослужащего НГУ на имя российской пропагандистки Маргариты Симоньян и с ее фотографией. "Документ" сделан на основе фейкового удостоверения Вовк (Шабан), которое в материалах своего "расследования" показала ФСБ РФ.

Ранее полк "Азов" Нацгвардии Украины заявил, что "женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала ФСБ в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Александра Дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к подразделению.

Автомобиль, за рулем которого находилась дочь Александра Дугина, взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Россиянка погибла на месте. Российский Telegram-канал "112" писал, что ее отец оказался первым на месте взрыва автомобиля, он должен был ехать в этом внедорожнике, но в последний момент пересел.

В Офисе президента еще 21 августа заявили, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".

22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей россияне назвали украинку Наталью Вовк (Шабан). Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Шабан, где указано, что она служит в Национальной гвардии Украины.

Позднее 22 августа ФСБ РФ опубликовала видео с камер наблюдения (его репостит Telegram-канал SOTA), на котором показаны три эпизода: женщина (по версии российской спецслужбы, это якобы Вовк) "въезжает в Россию", женщина "входит в подъезд, где жила Дугина", женщина "выезжает из РФ в Эстонию".