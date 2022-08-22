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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Геращенко высмеял заявления о причастности Украины к убийству Дугиной, опубликовав удостоверение "военнослужащей Нацгвардии" Симоньян

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Геращенко считает подделкой "удостоверение Нацгвардии" на имя украинки Вовк (Шабан), которое ФСБ РФ считает одним из "вещественных доказательств" в деле о подрыве автомобиля Дугиной
Геращенко считает подделкой "удостоверение Нацгвардии" на имя украинки Вовк (Шабан), которое ФСБ РФ считает одним из "вещественных доказательств" в деле о подрыве автомобиля Дугиной
Фото: mvs.gov.ua

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 22 августа в Telegram заявил, что опубликованное ФСБ России "удостоверение" украинки Натальи Вовк (Шабан), которая "служила" в Национальной гвардии Украины (НГУ) и якобы причастна к убийству российской пропагандистки Дарьи Дугиной, – подделка.

Также Геращенко опубликовал "удостоверение" военнослужащего НГУ на имя российской пропагандистки Маргариты Симоньян и с ее фотографией. "Документ" сделан на основе фейкового удостоверения Вовк (Шабан), которое в материалах своего "расследования" показала ФСБ РФ.

Ранее полк "Азов" Нацгвардии Украины заявил, что "женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала ФСБ в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Александра Дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к подразделению.

Автомобиль, за рулем которого находилась дочь Александра Дугина, взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Россиянка погибла на месте. Российский Telegram-канал "112" писал, что ее отец оказался первым на месте взрыва автомобиля, он должен был ехать в этом внедорожнике, но в последний момент пересел.

В Офисе президента еще 21 августа заявили, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".

22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей россияне назвали украинку Наталью Вовк (Шабан). Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Шабан, где указано, что она служит в Национальной гвардии Украины.

Позднее 22 августа ФСБ РФ опубликовала видео с камер наблюдения (его репостит Telegram-канал SOTA), на котором показаны три эпизода: женщина (по версии российской спецслужбы, это якобы Вовк) "въезжает в Россию", женщина "входит в подъезд, где жила Дугина", женщина "выезжает из РФ в Эстонию".

Контекст:

Дочь Александра Дугина Дарья Дугина работала политическим обозревателем организации "Международное евразийское движение", которую основал ее отец. Вела Telegram-канал "Platonova | Z", в котором поддерживала российскую агрессию в отношении Украины. Была соавтором "Книги Z" о российском вторжении. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины.

Ее отца Александра Дугина называют идеологом "русского мира". Газета The Washington Post написала, что этот "крайне правый российский интеллектуал" во многом помог сформировать взгляд президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину. В другой публикации в The Washington Post американский писатель и журналист Дэвид фон Дреле назвал Дугина "мозгом Путина". Он предположил, что публичные заявления Путина, в которых он отрицает существование Украины и украинцев, во многом базируются на работах Дугина.

Дугин находится в списке лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Против него ввели санкции ряд западных стран, в том числе США, Канада, Велико­британия, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Велико­британия и ЕС.

Теги: Россия, МВД, Украина, теракт, взрыв, убийство, ФСБ, Национальная гвардия, Илья Пономарев, российская пропаганда, полк Азов, контрпропаганда, Антон Геращенко, Маргарита Симоньян, расследование, спецслужбы, Подмосковье, фейк, Александр Дугин, автомобиль, подделка, Дарья Дугина
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