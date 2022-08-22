Полк "Азов": Попытка РФ доказать причастность "Азова" к гибели Дугиной – подготовка к "трибуналу" над азовцами

"Женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовали ФСБ в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к нашему подразделению. Так называемый документ, которым спецслужбы России пытаются доказать причастность "Азова" к подрыву авто Дарьи Дугиной, на самом деле является не более чем очередной "визиткой Яроша". А сам теракт – это подготовка к "трибуналу" над азовцами", – говорится в заявлении.

В полку "Азов" считают, что "Россия подогревает общественное мнение своих граждан относительно "необходимости" такого судилища".

"Мы категорически осуждаем это незаконное судилище над украинскими военными и призываем всех, в чьих силах остановить это, сделать все возможное, чтобы так называемого трибунала не произошло", – заявили в полку Нацгвардии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст: Автомобиль, за рулем которого находилась Дарья Дугина, взорвался вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Она погибла на месте. Российский Telegram-канал "112" писал, что ее отец оказался первым на месте взрыва автомобиля, он должен был ехать в этом внедорожнике, но в последний момент пересел в другую машину. 22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей они назвали украинку Наталью Вовк (Шабан). Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Шабан, где указано, что она служит в воинской части 3057 Нацгвардии Украины.

В Офисе президента Украины 21 августа заявили, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".