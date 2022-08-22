Полк "Азов": Попытка РФ доказать причастность "Азова" к гибели Дугиной – подготовка к "трибуналу" над азовцами

"Женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовали ФСБ в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к нашему подразделению. Так называемый документ, которым спецслужбы России пытаются доказать причастность "Азова" к подрыву авто Дарьи Дугиной, на самом деле является не более чем очередной "визиткой Яроша". А сам теракт – это подготовка к "трибуналу" над азовцами", – говорится в заявлении.
В полку "Азов" считают, что "Россия подогревает общественное мнение своих граждан относительно "необходимости" такого судилища".
"Мы категорически осуждаем это незаконное судилище над украинскими военными и призываем всех, в чьих силах остановить это, сделать все возможное, чтобы так называемого трибунала не произошло", – заявили в полку Нацгвардии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Автомобиль, за рулем которого находилась Дарья Дугина, взорвался вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Она погибла на месте. Российский Telegram-канал "112" писал, что ее отец оказался первым на месте взрыва автомобиля, он должен был ехать в этом внедорожнике, но в последний момент пересел в другую машину.
22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей они назвали украинку Наталью Вовк (Шабан). Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Шабан, где указано, что она служит в воинской части 3057 Нацгвардии Украины.
В Офисе президента Украины 21 августа заявили, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".
Дарья Дугина работала политическим обозревателем организации "Международное евразийское движение", которую основал ее отец, и поддерживала российскую агрессию в отношении Украины. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины.