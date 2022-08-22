ФСБ обвинила Украину в убийстве дочери Дугина

Российские следователи заявили, что исполнительницей убийства является гражданка Украины, которая после преступления скрылась в Эстонии.
"Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения", – говорится в сообщении ФСБ.
В Офисе президента еще 21 августа заявили, что Украина к подрыву не причастна.
Российские силовики утверждают, что якобы для организации убийства и получения информации об образе жизни жертвы подозреваемые арендовали московскую квартиру в том же доме, где проживала погибшая.
Уточняется, что при наблюдении за Дарьей преступники использовали Mini Cooper, при въезде в Россию использовались номера "ДНР" – Е982ХН DPR, в Москве – казахстанские номера – 172AJD02, а при выезде – украинские – AH7771IP.
В ведомстве рассказали, что в день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция" вместе с Дугиной. После управляемого подрыва автомобиля Вовк вместе с дочерью 21 августа выехала через Псковскую область в Эстонию, утверждают в ФСБ.
Автомобиль, за рулем которого находилась Дугина, взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Дугина погибла на месте. Российский Telegram-канал "112" писал, что ее отец оказался первым на месте взрыва автомобиля, он должен был ехать в этом внедорожнике, но в последний момент пересел. "С фестиваля Александр и Дарья Дугины уезжали в одно время, поэтому трагедия произошла на глазах у отца", – отмечал "112".
Дугина родилась в 1992 году. Окончила философский факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Работала политическим обозревателем организации "Международное евразийское движение", которую основал ее отец. Вела Telegram-канал "Platonova | Z", в котором поддерживала российскую агрессию в отношении Украины. Была соавтором "Книги Z" о российском вторжении. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины.
Дугина называют идеологом "русского мира". Газета The Washington Post написала, что этот "крайне правый российский интеллектуал" во многом помог сформировать взгляд президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину. В другой публикации в The Washington Post американский писатель и журналист Дэвид фон Дреле назвал Дугина "мозгом Путина". Он предположил, что публичные заявления Путина, в которых он отрицает существование Украины и украинцев, во многом базируются на работах Дугина.
Философ находится в списке лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Против него ввели санкции ряд западных стран, в том числе США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Великобритания и ЕС.