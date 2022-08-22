"Иглы засовывали в раны". Вернувшийся из плена боец рассказал, как россияне относились к раненым азовцам

"России нужен был какой-то факт, что нас как-то лечили. Но фактически это не было лечением, это было сохранение жизни, чтобы мы просто дожили до момента, когда нас, возможно, обменяют. В нашем случае нас обменяли", – сказал он.

По словам азовца, в нарушение международных конвенций уже с первых дней пребывания в российском плену к тяжелораненым защитника Мариуполя начали применять моральное давление и допрашивать "во время лечения вообще".

"Лично на своем примере скажу, что допросы у меня начались еще до того, как я начал получать антибиотики после ампутации конечности, поэтому лечением это назвать тяжело. Ребята, которые там находились, получали значительные такие пытки, можно сказать. То есть кому-то иглы засовывали в рану, кого-то пытали водой", – объяснил Жаворонок.

Он считает, что плохое лечение украинских военнопленных может объясняться либо недостаточным количеством медикаментов у россиян, либо "недостаточным количеством знаний" у отвечавших за это оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)