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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Иглы засовывали в раны". Вернувшийся из плена боец рассказал, как россияне относились к раненым азовцам

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Жаворонок: Лечением это назвать тяжело
Жаворонок: Лечением это назвать тяжело
Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube

Российские оккупанты не лечили сдавшихся в плен по договоренности с международными организациями раненых защитников Мариуполя Донецкой области. Об этом вернувшийся из плена Владислав Жаворонок, боец полка "Азов" Нацгвардии Украины заявил 22 августа на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube "Азова".

"России нужен был какой-то факт, что нас как-то лечили. Но фактически это не было лечением, это было сохранение жизни, чтобы мы просто дожили до момента, когда нас, возможно, обменяют. В нашем случае нас обменяли", – сказал он.

По словам азовца, в нарушение международных конвенций уже с первых дней пребывания в российском плену к тяжелораненым защитника Мариуполя начали применять моральное давление и допрашивать "во время лечения вообще".

"Лично на своем примере скажу, что допросы у меня начались еще до того, как я начал получать антибиотики после ампутации конечности, поэтому лечением это назвать тяжело. Ребята, которые там находились, получали значительные такие пытки, можно сказать. То есть кому-то иглы засовывали в рану, кого-то пытали водой", – объяснил Жаворонок.

Он считает, что плохое лечение украинских военнопленных может объясняться либо недостаточным количеством медикаментов у россиян, либо "недостаточным количеством знаний" у отвечавших за это оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" весной, говорил 6 июня президент Украины Владимир Зеленский. Большинство из них удерживают в Оленовке Донецкой области, сообщали в украинской разведке.

В Министерстве обороны Украины информировали, что часть защитников "Азвостали" удалось вернуть на подконтрольную Киеву территорию в результате обмена.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, полк Азов, пытки, плен, раненые, лечение, допрос, война России против Украины, медики, конвенция, антибиотики, российские оккупанты
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