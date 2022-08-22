"Иглы засовывали в раны". Вернувшийся из плена боец рассказал, как россияне относились к раненым азовцам

"России нужен был какой-то факт, что нас как-то лечили. Но фактически это не было лечением, это было сохранение жизни, чтобы мы просто дожили до момента, когда нас, возможно, обменяют. В нашем случае нас обменяли", – сказал он.
По словам азовца, в нарушение международных конвенций уже с первых дней пребывания в российском плену к тяжелораненым защитника Мариуполя начали применять моральное давление и допрашивать "во время лечения вообще".
"Лично на своем примере скажу, что допросы у меня начались еще до того, как я начал получать антибиотики после ампутации конечности, поэтому лечением это назвать тяжело. Ребята, которые там находились, получали значительные такие пытки, можно сказать. То есть кому-то иглы засовывали в рану, кого-то пытали водой", – объяснил Жаворонок.
Он считает, что плохое лечение украинских военнопленных может объясняться либо недостаточным количеством медикаментов у россиян, либо "недостаточным количеством знаний" у отвечавших за это оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" весной, говорил 6 июня президент Украины Владимир Зеленский. Большинство из них удерживают в Оленовке Донецкой области, сообщали в украинской разведке.
В Министерстве обороны Украины информировали, что часть защитников "Азвостали" удалось вернуть на подконтрольную Киеву территорию в результате обмена.