Гордон об убийстве Дугиной: Зная, как Путин взрывал дома в России, уверен, что все связи приведут к ФСБ

Гордон сравнил эту историю со взрывами жилых домов в ряде российских городов – Москве, Буйнакске, Волгодонске – в сентябре 1999 года, вследствие которых погибло более 300 человек. Согласно официальной версии, за взрывами стояли северокавказские боевики, но ряд российских политиков и общественных деятелей высказывали мнение, что их теракты организовали российские спецслужбы. Об этом, в частности, в интервью Гордону говорил российский бизнесмен и политик Борис Березовский.

"Зная об истории, как Путин взрывал дома в России в 1999 году – в Москве на Каширском шоссе, в Волгодонске и так далее, – я могу сделать один вывод: россияне пытаются каким-то образом подготовить население к тому, почему они так звереют по отношению к Украине. Потому что миф о фашистах уже провалился. Когда обстреливают девятиэтажки, шестнадцатиэтажки в русскоязычном Харькове, где подавляющее большинство являются русскими по национальности, или в Мариуполе, то каких фашистов там ищут? Где они там? Где в Харькове, в жилых домах на Салтовке, фашисты прячутся?" – возмутился Гордон.

Он убежден, что убийством Дугиной российские спецслужбы пытаются вызвать еще большую ненависть россиян к украинцам, чтобы спровоцировать в Украине еще больше насилия.

"[Истории о фашистах] это уже неинтересно, значит, надо сказать, что, наверное, "украинцы взрывают апологетов "русского мира" и их детей в России, поэтому мы будем мстить за них". Но это номер дешевый и он на поверхности. Как и все, что делают ФСБ и Россия. Все дешево, все противно "до гидоти". Я уверен, что сейчас всплывут новые факты и все нити, все связи приведут туда, в ФСБ. Сами своих и взрывают", – сказал журналист.

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