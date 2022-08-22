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Гордон об убийстве Дугиной: Зная, как Путин взрывал дома в России, уверен, что все связи приведут к ФСБ

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Гордон: Сами своих и взрывают
Гордон: Сами своих и взрывают
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон предполагает, что за убийством Дарьи Дугиной – дочери российского политолога и идеолога "русского мира" Александра Дугина – могут стоять российские спецслужбы. Такое мнение он высказал 21 августа в интервью журналисту Василию Голованову, видео программы опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Гордон сравнил эту историю со взрывами жилых домов в ряде российских городов – Москве, Буйнакске, Волгодонске – в сентябре 1999 года, вследствие которых погибло более 300 человек. Согласно официальной версии, за взрывами стояли северокавказские боевики, но ряд российских политиков и общественных деятелей высказывали мнение, что их теракты организовали российские спецслужбы. Об этом, в частности, в интервью Гордону говорил российский бизнесмен и политик Борис Березовский

"Зная об истории, как Путин взрывал дома в России в 1999 году – в Москве на Каширском шоссе, в Волгодонске и так далее, – я могу сделать один вывод: россияне пытаются каким-то образом подготовить население к тому, почему они так звереют по отношению к Украине. Потому что миф о фашистах уже провалился. Когда обстреливают девятиэтажки, шестнадцатиэтажки в русскоязычном Харькове, где подавляющее большинство являются русскими по национальности, или в Мариуполе, то каких фашистов там ищут? Где они там? Где в Харькове, в жилых домах на Салтовке, фашисты прячутся?" – возмутился Гордон. 

Он убежден, что убийством Дугиной российские спецслужбы пытаются вызвать еще большую ненависть россиян к украинцам, чтобы спровоцировать в Украине еще больше насилия. 

"[Истории о фашистах] это уже неинтересно, значит, надо сказать, что, наверное, "украинцы взрывают апологетов "русского мира" и их детей в России, поэтому мы будем мстить за них". Но это номер дешевый и он на поверхности. Как и все, что делают ФСБ и Россия. Все дешево, все противно "до гидоти". Я уверен, что сейчас всплывут новые факты и все нити, все связи приведут туда, в ФСБ. Сами своих и взрывают", – сказал журналист.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Дугина работала политическим обозревателем организации "Международное евразийское движение", которую основал ее отец. Вела Telegram-канал "Platonova | Z", в котором поддерживала российскую агрессию в отношении Украины, была соавтором "Книги Z" о российском вторжении. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины. Газета The Washington Post написала, ее отец во многом помог сформировать взгляды Путина на Россию и Украину.

Автомобиль, за рулем которого находилась Дугина, взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Россиянка погибла на месте. По некоторым данным, в автомобиле должен был ехать ее отец, но в последний момент он пересел.

В Офисе президента Украины еще 21 августа заявили, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".

22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей они назвали украинку Наталью Вовк (Шабан). Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Шабан, где указано, что она служит в Национальной гвардии Украины. "Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку "Правого сектора" или "эстонскую визу". Жабы и гадюки российских спецслужб начали внутривидовую борьбу", – прокомментировал заявление ФСБ советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, убийство, ФСБ, спецслужбы, Александр Дугин, Василий Голованов, Дарья Дугина
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