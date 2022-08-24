ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об убийстве дочери идеолога "русского мира" Дугина: Она нас не интересует

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский опроверг российские заявления о причастности Украины к убийству Дугиной
Зеленский опроверг российские заявления о причастности Украины к убийству Дугиной
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Украина не причастна к убийству российской пропагандистки Дарьи Дугиной. Об этом президент Украині Владимир Зеленский заявил 23 августа на пресс-конференции в рамках проведения саммита "Крымской платформы", комментируя российские обвинения относительно участия украинских спецслужб в подрыве автомобиля Дугиной, слова президента цитирует ТСН.ua.

"Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашего государства. Нас она не интересует. И она не находится на территории Украины", – заявил Зеленский.

В Офисе президента 21 августа уже заявляли, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".

22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной якобы совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей россияне назвали украинку Наталью Вовк (Шабан). Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Шабан, где указано, что она служит в Национальной гвардии Украины.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал "удостоверение Шабан" подделкой

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также заявил, что Украина не причастна к убийству Дугиной – это дело рук российских спецслужб.

Контекст:

Дочь Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира", Дарья погибла в автомобиле, который взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. По некоторым данным, в автомобиле должен был ехать ее отец.

Дарья Дугина работала политическим обозревателем организации "Международное евразийское движение", которую основал ее отец. Вела Telegram-канал "Platonova | Z", в котором поддерживала российскую агрессию в отношении Украины, была соавтором "Книги Z" о российском вторжении. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины. Газета The Washington Post написала, что ее отец во многом помог сформировать взгляды президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину.

Теги: Россия, Украина, автомобили, убийство, ФСБ, Илья Пономарев, агрессия, российская пропаганда, ТСН, вторжение, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, спецслужбы, Подмосковье, война России против Украины, фейк, Александр Дугин, автомобиль, Алексей Данилов, дезинформация, российские оккупанты, россияне, Дарья Дугина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ношу и у сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с национальной символикой
"Ношу и у сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с национальной символикой
"Хай оминає горе, хай крила незалежності ростуть". Мать Дана Балана в День государственного флага обратилась к украинцам
"Хай оминає горе, хай крила незалежності ростуть". Мать Дана Балана в День государственного флага обратилась к украинцам
41-летняя Амбросио позировала в бикини, лежа на воде
41-летняя Амбросио позировала в бикини, лежа на воде
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео
Вход в резиденцию британского премьера украсили сине-желтой аркой. На ее фоне уже сфотографировался главный мышелов офиса – кот Ларри. Фото
Вход в резиденцию британского премьера украсили сине-желтой аркой. На ее фоне уже сфотографировался главный мышелов офиса – кот Ларри. Фото
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя
Сенцов об окончании войны: Рассчитывать на две-три недели – это "арестовщина", от нее нужно избавляться уже давно
Сенцов об окончании войны: Рассчитывать на две-три недели – это "арестовщина", от нее нужно избавляться уже давно
Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев
Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев
По 24 грн за 24 часа. Kalush Orchestra объявила благотворительный сбор на реабилитацию защитников Мариуполя
По 24 грн за 24 часа. Kalush Orchestra объявила благотворительный сбор на реабилитацию защитников Мариуполя
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (399063)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (296636)
3
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (219335)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (215497)
5
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (116234)
6
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (68378)
7
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (66088)
8
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах (56570)
 
 
 
 