Зеленский об убийстве дочери идеолога "русского мира" Дугина: Она нас не интересует

"Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашего государства. Нас она не интересует. И она не находится на территории Украины", – заявил Зеленский.

В Офисе президента 21 августа уже заявляли, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".

22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной якобы совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей россияне назвали украинку Наталью Вовк (Шабан). Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Шабан, где указано, что она служит в Национальной гвардии Украины.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал "удостоверение Шабан" подделкой.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также заявил, что Украина не причастна к убийству Дугиной – это дело рук российских спецслужб.