Зеленский об убийстве дочери идеолога "русского мира" Дугина: Она нас не интересует

"Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашего государства. Нас она не интересует. И она не находится на территории Украины", – заявил Зеленский.
В Офисе президента 21 августа уже заявляли, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".
22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной якобы совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей россияне назвали украинку Наталью Вовк (Шабан). Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Шабан, где указано, что она служит в Национальной гвардии Украины.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал "удостоверение Шабан" подделкой.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также заявил, что Украина не причастна к убийству Дугиной – это дело рук российских спецслужб.
Дочь Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира", Дарья погибла в автомобиле, который взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. По некоторым данным, в автомобиле должен был ехать ее отец.
Дарья Дугина работала политическим обозревателем организации "Международное евразийское движение", которую основал ее отец. Вела Telegram-канал "Platonova | Z", в котором поддерживала российскую агрессию в отношении Украины, была соавтором "Книги Z" о российском вторжении. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины. Газета The Washington Post написала, что ее отец во многом помог сформировать взгляды президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину.