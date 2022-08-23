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Глава ЛДПР на похоронах Дугиной повторил девиз нацистской Германии

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Фраза из выступления Леонида Слуцкого напоминает нацистский лозунг
Фраза из выступления Леонида Слуцкого напоминает нацистский лозунг
Фото: ЕРА

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий 23 августа на похоронах российской пропагандистки Дарьи Дугиной, дочери идеолога “русского мира” Александра Дугина, произнес фразу, почти дословно повторяющую девиз нацистской Германии. Фрагмент выступления Слуцкого опубликован среди прочего на YouTube-канале "Жить на Земле".

"Одна страна! Один президент! Одна победа!" – сказал Слуцкий.

ВИДЕО
Видео: Жить на Земле / YouTube

Российское оппозиционное издание "Медиазона" обратило внимание, что фраза депутата напоминает нацистский лозунг Ein Volk, ein Reich, ein Führer ("Один народ, одна империя, один вождь").

Глава ЛДПР уже не впервые употребляет похожую фразу. Так, в июле 2022 года на молодежном форуме в Подмосковье Слуцкий заявил: "У нас одна страна, один президент и одно будущее".

Контекст:

Депутата Госдумы РФ, главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого избрали руководителем фракции ЛДПР вместо умершего Владимира Жириновского 27 мая 2022 года.

Дочь Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира", Дарья погибла в автомобиле, который взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. По некоторым данным, в автомобиле должен был ехать ее отец.

Дарья Дугина работала политическим обозревателем организации "Международное евразийское движение", которую основал ее отец. Вела Telegram-канал "Platonova | Z", в котором поддерживала российскую агрессию в отношении Украины, была соавтором "Книги Z" о российском вторжении. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины. Газета The Washington Post написала, что ее отец во многом помог сформировать взгляды президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину.

В Офисе президента 21 августа заявили, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".

22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей россияне назвали украинку Наталью Вовк (Шабан). Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Шабан, где указано, что она служит в Национальной гвардии Украины.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал "удостоверение Шабан" подделкой.

Теги: Россия, депутаты, ЛДПР, похороны, соцсети, Леонид Слуцкий, Дарья Дугина
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