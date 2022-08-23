Глава ЛДПР на похоронах Дугиной повторил девиз нацистской Германии

"Одна страна! Один президент! Одна победа!" – сказал Слуцкий.

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Российское оппозиционное издание "Медиазона" обратило внимание, что фраза депутата напоминает нацистский лозунг Ein Volk, ein Reich, ein Führer ("Один народ, одна империя, один вождь").

Глава ЛДПР уже не впервые употребляет похожую фразу. Так, в июле 2022 года на молодежном форуме в Подмосковье Слуцкий заявил: "У нас одна страна, один президент и одно будущее".

Контекст:

Депутата Госдумы РФ, главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого избрали руководителем фракции ЛДПР вместо умершего Владимира Жириновского 27 мая 2022 года.



Дочь Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира", Дарья погибла в автомобиле, который взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. По некоторым данным, в автомобиле должен был ехать ее отец.



Дарья Дугина работала политическим обозревателем организации "Международное евразийское движение", которую основал ее отец. Вела Telegram-канал "Platonova | Z", в котором поддерживала российскую агрессию в отношении Украины, была соавтором "Книги Z" о российском вторжении. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины. Газета The Washington Post написала, что ее отец во многом помог сформировать взгляды президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину.



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Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал "удостоверение Шабан" подделкой.