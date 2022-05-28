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В России новым главой ЛДПР избрали депутата Госдумы, которого обвиняли в сексуальных домогательствах

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Слуцкого делегаты съезда поддержали единогласно
Слуцкого делегаты съезда поддержали единогласно
Фото: Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) / Fаcebook

27 мая на съезде российской партии ЛДПР преемником умершего главы Владимира Жириновского избрали депутата Госдумы РФ, главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Об этом ЛДПР объявила в Fаcebook.

В партии отметили, что кандидатуру Слуцкого на внеочередном съезде поддержали единогласно 86 делегатов.

После избрания новый глава ЛДПР пообещал, что стратегия партии остается прежней, а все задачи, которые "оставил" Жириновский, будут воплощать в жизнь.

https://www.facebook.com/partyLDPR/posts/575725603903677

"Радио Свобода" отметило, что Слуцкий стал "широко известен" "в 2018 году, когда журналистки Би-би-си Фарида Рустамова, телеканала "Дождь" Дарья Жук и RTVI Екатерина Котрикадзе публично обвинили его в сексуальных домогательствах". Слуцкий обвинения отрицал.

Контекст:

Жириновский возглавлял ЛДПР с момента создания партии в начале 1990-х годов до своей смерти 6 апреля 2022 года.

Жириновскому в момент смерти было 75 лет, Слуцкому сейчас 54 года.

Теги: Владимир Жириновский, ЛДПР, журналисты, Леонид Слуцкий, домогательства, съезд, партия, преемник
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