В России новым главой ЛДПР избрали депутата Госдумы, которого обвиняли в сексуальных домогательствах

В партии отметили, что кандидатуру Слуцкого на внеочередном съезде поддержали единогласно 86 делегатов.

После избрания новый глава ЛДПР пообещал, что стратегия партии остается прежней, а все задачи, которые "оставил" Жириновский, будут воплощать в жизнь.

"Радио Свобода" отметило, что Слуцкий стал "широко известен" "в 2018 году, когда журналистки Би-би-си Фарида Рустамова, телеканала "Дождь" Дарья Жук и RTVI Екатерина Котрикадзе публично обвинили его в сексуальных домогательствах". Слуцкий обвинения отрицал.