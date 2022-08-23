Данилов: Дугину подорвала ФСБ. Мы так не работаем

"ФСБ сделала эту вещь и сейчас будет рассказывать, что это сделал кто-то из наших. Мы не работаем таким образом, у нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши ребята и девушки. И к подрыву этой госпожи мы не имеем никакого отношения. Это работа российских спецслужб, которые на сегодня начинают убирать людей, критикующих – а многие знают, что эта госпожа критиковала совместно с отцом [пропагандистом, идеологом "русского мира" Александром Дугиным], что они недовольны были темпами проведения этих так называемых "операций", они хотели, чтобы это было мгновенно и так далее... Еще раз подчеркиваю: наши спецслужбы к этому не имеют никакого отношения", – сказал он.

Контекст:

Депутата Госдумы РФ, главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого избрали руководителем фракции ЛДПР вместо умершего Владимира Жириновского 27 мая 2022 года.



Дочь Александра Дугина, которого называют идеологом “русского мира“, Дарья погибла в автомобиле, который взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. По некоторым данным, в автомобиле должен был ехать ее отец.



Дарья Дугина работала политическим обозревателем организации “Международное евразийское движение“, которую основал ее отец. Вела Telegram-канал “Platonova | Z”, в котором поддерживала российскую агрессию в отношении Украины, была соавтором “Книги Z” о российском вторжении. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины. Газета The Washington Post написала, ее отец во многом помог сформировать взгляды президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину.



В Офисе президента 21 августа заявили, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".



22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной якобы совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей россияне назвали украинку Наталью Вовк (Шабан). Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Шабан, где указано, что она служит в Национальной гвардии Украины.



Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал "удостоверение Шабан" подделкой.