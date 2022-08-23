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Данилов: ФСБ готовит в России серию терактов с массовыми жертвами

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Украина, в отличие от РФ, не воюет с мирным населением Данилов
Украина, в отличие от РФ, не воюет с мирным населением – Данилов
Фото: Олексій Данілов / Facebook

В России падает поддержка войны, и Кремль ищет пути общественной мобилизации. Об этом написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он считает, что спецслужбы могут использовать для этого провокации с человеческими жертвами. И смерть пропагандистки Дарьи Дугиной, дочери кремлевского идеолога Александра Дугина, только первая в этом ряду, написал Данилов.

"Ожидается организация ФСБ серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских", – отметил секретарь СНБО. 

Украина, в отличие от РФ, не воюет с мирным населением, подчеркнул он. 

Контекст:

Автомобиль, в котором находилась Дугина, взорвался 20 августа в Подмосковье. В тот день Дугин с дочерью был на российском патриотическом фестивале и, по словам ряда знакомых, планировал уехать на том же автомобиле, но сел в другую машину.

После гибели Дугиной российские пропагандисты, в частности Максим Кононенко, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и другие, потребовали удара по "центрам принятия решений" в Киеве.

Теги: Россия, СНБО, Кремль, Виталий Данилов, ФСБ, война России против Украины, Александр Дугин, Дарья Дугина
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