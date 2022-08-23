Данилов: ФСБ готовит в России серию терактов с массовыми жертвами

Он считает, что спецслужбы могут использовать для этого провокации с человеческими жертвами. И смерть пропагандистки Дарьи Дугиной, дочери кремлевского идеолога Александра Дугина, только первая в этом ряду, написал Данилов.
"Ожидается организация ФСБ серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских", – отметил секретарь СНБО.
Украина, в отличие от РФ, не воюет с мирным населением, подчеркнул он.
На росії падає підтримка війни. кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від росії, не воює з мирним населенням.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 23, 2022
Автомобиль, в котором находилась Дугина, взорвался 20 августа в Подмосковье. В тот день Дугин с дочерью был на российском патриотическом фестивале и, по словам ряда знакомых, планировал уехать на том же автомобиле, но сел в другую машину.
После гибели Дугиной российские пропагандисты, в частности Максим Кононенко, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и другие, потребовали удара по "центрам принятия решений" в Киеве.