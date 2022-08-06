"Вас тут не будет". Данилов рассказал о готовящемся "мавзолее Путина"

По его словам, в современном мире никакие переговоры не могут быть подковерными и закрытыми. Но пока в СНБО не знают, с кем на территории РФ придется заключать финальные договоренности о мире.

"В аппарате СНБО есть проект под условным названием "мавзолей Путина" – это 86 человек, которые влияют на политику Кремля. Кто бы ни пришел после Путина – "коллективный Путин" никуда не исчезнет", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов отметил, что позиция Украины предельно проста: "отцепитесь от нас, идите на свою землю, которой у вас пока много".

"Вас тут не будет, это наша земля", – обращаясь к россиянам, добавил он.



* У сучасному світі жодні переговори не можуть бути підкилимними й закритими. Поки що ми не знаємо, з ким на терит. * будемо вести фінальні перемовини.



* Наша позиція проста: відчепіться від нас, йдіть на свою землю, якої у вас поки що багато. Вас тут не буде, це наша земля. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 5, 2022



