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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вас тут не будет". Данилов рассказал о готовящемся "мавзолее Путина"

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Данилов: СНБО известны 86 человек, влияющих на политику Кремля
Данилов: СНБО известны 86 человек, влияющих на политику Кремля
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Президент России не определяет единолично политику в Кремле и после его ухода там останется "коллективный Путин". Таким прогнозом поделился в Twitter cекретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов

По его словам, в современном мире никакие переговоры не могут быть подковерными и закрытыми. Но пока в СНБО не знают, с кем на территории РФ придется заключать финальные договоренности о мире.

"В аппарате СНБО есть проект под условным названием "мавзолей Путина" – это 86 человек, которые влияют на политику Кремля. Кто бы ни пришел после Путина – "коллективный Путин" никуда не исчезнет", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов отметил, что позиция Украины предельно проста: "отцепитесь от нас, идите на свою землю, которой у вас пока много". 

"Вас тут не будет, это наша земля", – обращаясь к россиянам, добавил он.


Контекст:

Российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что в окружение Путина входят 10 человек – это бизнесмены, главы госкорпораций, высокопоставленные чиновники, силовики. В первую очередь это бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук. Невзлин утверждает, что Ковальчук имеет на Путина наибольшее влияние.

Кроме него, близкими Путину считается главы "Роснефти" Игорь Сечин и "Ростеха" Сергей Чемезов, бизнесмены Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента – первые заместители руководителя АП Сергей Кириенко и Алексей Громов и заместитель руководителя Дмитрий Козак. При этом сам руководитель администрации Антон Вайно, по мнению бизнесмена, не имеет никакого влияния. Большую часть решений принимает единолично, но иногда советуется с небольшой группой своих соратников, рассказал Невзлин.

Теги: Владимир Путин, СНБО, война России против Украины, Алексей Данилов, российские оккупанты
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