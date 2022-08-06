"Вас тут не будет". Данилов рассказал о готовящемся "мавзолее Путина"

По его словам, в современном мире никакие переговоры не могут быть подковерными и закрытыми. Но пока в СНБО не знают, с кем на территории РФ придется заключать финальные договоренности о мире.
"В аппарате СНБО есть проект под условным названием "мавзолей Путина" – это 86 человек, которые влияют на политику Кремля. Кто бы ни пришел после Путина – "коллективный Путин" никуда не исчезнет", – подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов отметил, что позиция Украины предельно проста: "отцепитесь от нас, идите на свою землю, которой у вас пока много".
"Вас тут не будет, это наша земля", – обращаясь к россиянам, добавил он.
* У сучасному світі жодні переговори не можуть бути підкилимними й закритими. Поки що ми не знаємо, з ким на терит. * будемо вести фінальні перемовини.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 5, 2022
* Наша позиція проста: відчепіться від нас, йдіть на свою землю, якої у вас поки що багато. Вас тут не буде, це наша земля.
Российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что в окружение Путина входят 10 человек – это бизнесмены, главы госкорпораций, высокопоставленные чиновники, силовики. В первую очередь это бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук. Невзлин утверждает, что Ковальчук имеет на Путина наибольшее влияние.
Кроме него, близкими Путину считается главы "Роснефти" Игорь Сечин и "Ростеха" Сергей Чемезов, бизнесмены Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента – первые заместители руководителя АП Сергей Кириенко и Алексей Громов и заместитель руководителя Дмитрий Козак. При этом сам руководитель администрации Антон Вайно, по мнению бизнесмена, не имеет никакого влияния. Большую часть решений принимает единолично, но иногда советуется с небольшой группой своих соратников, рассказал Невзлин.