Данилов: После войны у нас не будет олигархов

"Могу сказать личное впечатление, что после войны у нас не будет олигархов, потому что общество не позволит людям влиять на политику, государственные процессы, депутатов, покупать законы, как все было раньше. Я более чем уверен, что такого не будет, общество не даст этого сделать", – сказал секретарь СНБО.

По его мнению, после войны "будет совсем другая страна".

"Что касается коррупции, все старые схемы просто не смогут существовать. Не будет никаких олигархов. Будут ли бизнесмены? Будут, но те, которые платят налоги, которые ответственны за то, что они создают рабочие места, за это им будет благодарность", – отметил Данилов.