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Данилов: После войны у нас не будет олигархов

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Данилов: Все старые схемы просто не смогут существовать
Данилов: Все старые схемы просто не смогут существовать
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

После окончания войны против России в Украине не будет олигархов. Об этом в опубликованном 22 августа интервью "Бабелю" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Могу сказать личное впечатление, что после войны у нас не будет олигархов, потому что общество не позволит людям влиять на политику, государственные процессы, депутатов, покупать законы, как все было раньше. Я более чем уверен, что такого не будет, общество не даст этого сделать", – сказал секретарь СНБО.

По его мнению, после войны "будет совсем другая страна".

"Что касается коррупции, все старые схемы просто не смогут существовать. Не будет никаких олигархов. Будут ли бизнесмены? Будут, но те, которые платят налоги, которые ответственны за то, что они создают рабочие места, за это им будет благодарность", – отметил Данилов.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. Президент подписал закон 5 ноября.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд, поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет нацбезопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

30 декабря Данилов говорил, что закон должен заработать к концу мая 2022 года, тогда же планировали назвать имена первых олигархов.

Зеленский указом от 29 июня 2022 года ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов, порядке его формирования и ведения. 12 июля Данилов сказал, что реестр готов.

22 июля секретарь СНБО отметил, что 86 граждан Украины отвечают как минимум одному из четырех критериев олигарха.

Теги: Украина, коррупция, бизнес, олигархи, война России против Украины, Алексей Данилов
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