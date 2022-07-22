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ПОЛИТИКА

В Украине не 86 олигархов. Данилов уточнил свое заявление

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Данилов: Первый критерий мы прошли и выяснили, что 86 граждан Украины подпадают под него. Далее идут следующие три
Данилов: Первый критерий мы прошли и выяснили, что 86 граждан Украины подпадают под него. Далее идут следующие три
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов 21 июля в эфире национального телемарафона уточнил свое заявление о том, что под определение "олигарх" подпадают 86 украинцев. Запись его комментария обнародовал канал ICTV.

По его словам, цифра 86 – неокончательная. 

"86 граждан Украины отвечают одному из критериев. Всего таких критериев четыре. Чтобы быть признанным олигархом, человек должен отвечать трем критериям. Первый критерий мы прошли и выяснили, что 86 граждан Украины подпадают под этот критерий. Далее идут следующие три критерия. Как только мы будем понимать, какая цифра будет по второму критерию, мы обязательно проинформируем", – сказал Данилов. 

Он не уточнил, какой из критериев проверили в СНБО, но отметил, что часть украинских бизнесменов начали принимать решения относительно их имущества, чтобы не попасть в реестр олигархов. 

"Мы приветствуем такие вещи, когда люди сознательно делают такие шаги, потому что олигархическая клановая система, которая работала в нашей стране, должна быть прекращена", – добавил секретарь СНБО. 

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. Президент подписал закон 5 ноября.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет нацбезопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

30 декабря Данилов говорил, что закон должен заработать к концу мая 2022 года, тогда же планировали назвать имена первых олигархов.

Зеленский указом от 29 июня 2022 года ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов, порядке его формирования и ведения. 12 июля Данилов сказал, что реестр готов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СНБО, монополия, олигархи, имущество, Алексей Данилов
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