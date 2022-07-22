В Украине не 86 олигархов. Данилов уточнил свое заявление

Данилов: Первый критерий мы прошли и выяснили, что 86 граждан Украины подпадают под него. Далее идут следующие три Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

По его словам, цифра 86 – неокончательная.

"86 граждан Украины отвечают одному из критериев. Всего таких критериев четыре. Чтобы быть признанным олигархом, человек должен отвечать трем критериям. Первый критерий мы прошли и выяснили, что 86 граждан Украины подпадают под этот критерий. Далее идут следующие три критерия. Как только мы будем понимать, какая цифра будет по второму критерию, мы обязательно проинформируем", – сказал Данилов.

Он не уточнил, какой из критериев проверили в СНБО, но отметил, что часть украинских бизнесменов начали принимать решения относительно их имущества, чтобы не попасть в реестр олигархов.

"Мы приветствуем такие вещи, когда люди сознательно делают такие шаги, потому что олигархическая клановая система, которая работала в нашей стране, должна быть прекращена", – добавил секретарь СНБО.