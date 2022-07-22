В Украине не 86 олигархов. Данилов уточнил свое заявление

По его словам, цифра 86 – неокончательная.
"86 граждан Украины отвечают одному из критериев. Всего таких критериев четыре. Чтобы быть признанным олигархом, человек должен отвечать трем критериям. Первый критерий мы прошли и выяснили, что 86 граждан Украины подпадают под этот критерий. Далее идут следующие три критерия. Как только мы будем понимать, какая цифра будет по второму критерию, мы обязательно проинформируем", – сказал Данилов.
Он не уточнил, какой из критериев проверили в СНБО, но отметил, что часть украинских бизнесменов начали принимать решения относительно их имущества, чтобы не попасть в реестр олигархов.
"Мы приветствуем такие вещи, когда люди сознательно делают такие шаги, потому что олигархическая клановая система, которая работала в нашей стране, должна быть прекращена", – добавил секретарь СНБО.
Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. Президент подписал закон 5 ноября.
Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет нацбезопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
30 декабря Данилов говорил, что закон должен заработать к концу мая 2022 года, тогда же планировали назвать имена первых олигархов.
Зеленский указом от 29 июня 2022 года ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов, порядке его формирования и ведения. 12 июля Данилов сказал, что реестр готов.