Данилов ожидает, что другие владельцы СМИ последуют примеру Ахметова

Алексей Данилов: Мы хотим, чтобы все перешли в цивилизованный бизнес, на законной основе зарабатывали свое состояние, не прятали их [финансы] и не влияли из-за денег на политиков Фото: rnbo.gov.ua

"Закон действует, количество людей, которые будут в этом законе, зависит от того, насколько олигархи будут успевать, скажем так, лишаться тех активов, которые на сегодняшний день есть, для того, чтобы не соответствовать тем четырем критериям, которые записал законодатель. То, что произошло, скажем так, с Ринатом Леонидовичем, – я более чем уверен, что в ближайшее время мы будем видеть многие другие события и другие вещи относительно действия этого закона", – сказал Данилов

Он заявил, что задача власти – "прекратить действие олигархически-клановой экономики".

"Мы хотим, чтобы все перешли в цивилизованный бизнес, на законной основе зарабатывали свое состояние, не прятали их [финансы] и не влияли из-за денег на политиков", – заявил секретарь СНБО.