Данилов ожидает, что другие владельцы СМИ последуют примеру Ахметова

"Закон действует, количество людей, которые будут в этом законе, зависит от того, насколько олигархи будут успевать, скажем так, лишаться тех активов, которые на сегодняшний день есть, для того, чтобы не соответствовать тем четырем критериям, которые записал законодатель. То, что произошло, скажем так, с Ринатом Леонидовичем, – я более чем уверен, что в ближайшее время мы будем видеть многие другие события и другие вещи относительно действия этого закона", – сказал Данилов
Он заявил, что задача власти – "прекратить действие олигархически-клановой экономики".
"Мы хотим, чтобы все перешли в цивилизованный бизнес, на законной основе зарабатывали свое состояние, не прятали их [финансы] и не влияли из-за денег на политиков", – заявил секретарь СНБО.
11 июля Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию СКМ из медийного бизнеса в связи с законом о деолигархизации.
В Офисе президента приветствовали его решение. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "достойным примером".
12 июля в СКМ заявили, что начинают процедуры прекращения выпуска печатных СМИ и аннулирования лицензий "Медиа Группы Украина". По личной инициативе Ахметова каждый сотрудник "Медиа Группы Украина" получит выходное пособие в размере от трех до 12 месячных окладов, в зависимости от количества лет совместной работы, сообщили в пресс-службе СКМ.
По версии "Forbes Украина", Ахметов – самый богатый украинец, его состояние журнал в 2021 году оценил в $7,6 млрд. В 2022 году украинская редакция Forbes еще не оценивала состояние богатейших людей страны. По данным американского Forbes, Ахметов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял половину своего состояния.