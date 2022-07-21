ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Данилов ожидает, что другие владельцы СМИ последуют примеру Ахметова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Алексей Данилов: Мы хотим, чтобы все перешли в цивилизованный бизнес, на законной основе зарабатывали свое состояние, не прятали их [финансы] и не влияли из-за денег на политиков
Алексей Данилов: Мы хотим, чтобы все перешли в цивилизованный бизнес, на законной основе зарабатывали свое состояние, не прятали их [финансы] и не влияли из-за денег на политиков
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов ожидает, что остальные крупные бизнесмены последуют примеру Рината Ахметова и выйдут из медиабизнеса из-за действия закона об олигархах. Об этом он сказал в интервью "24 каналу".

"Закон действует, количество людей, которые будут в этом законе, зависит от того, насколько олигархи будут успевать, скажем так, лишаться тех активов, которые на сегодняшний день есть, для того, чтобы не соответствовать тем четырем критериям, которые записал законодатель. То, что произошло, скажем так, с Ринатом Леонидовичем, – я более чем уверен, что в ближайшее время мы будем видеть многие другие события и другие вещи относительно действия этого закона", – сказал Данилов 

Он заявил, что задача власти – "прекратить действие олигархически-клановой экономики".

"Мы хотим, чтобы все перешли в цивилизованный бизнес, на законной основе зарабатывали свое состояние, не прятали их [финансы] и не влияли из-за денег на политиков", – заявил секретарь СНБО.

Контекст:

11 июля Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию СКМ из медийного бизнеса в связи с законом о деолигархизации. 

В Офисе президента приветствовали его решение. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "достойным примером".

12 июля в СКМ заявили, что начинают процедуры прекращения выпуска печатных СМИ и аннулирования лицензий "Медиа Группы Украина". По личной инициативе Ахметова каждый сотрудник "Медиа Группы Украина" получит выходное пособие в размере от трех до 12 месячных окладов, в зависимости от количества лет совместной работы, сообщили в пресс-службе СКМ.

По версии "Forbes Украина", Ахметов – самый богатый украинец, его состояние журнал в 2021 году оценил в $7,6 млрд. В 2022 году украинская редакция Forbes еще не оценивала состояние богатейших людей страны. По данным американского Forbes, Ахметов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял половину своего состояния.

Теги: СМИ, Ринат Ахметов, СКМ, СНБО, закон, олигархи, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Спирс вживую спела свой дебютный хит Baby One More Time. Видео
Спирс вживую спела свой дебютный хит Baby One More Time. Видео
  "Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева
  "Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева
27-летняя Grosu сообщила о госпитализации
27-летняя Grosu сообщила о госпитализации
"Шок-контент", "Так вот из какого места появляются орки". Гордон показал "беременного россиянина". В сети комментируют
"Шок-контент", "Так вот из какого места появляются орки". Гордон показал "беременного россиянина". В сети комментируют
Бекхэм, хихикая, украдкой снял тренировку жены. Она отреагировала. Видео
Бекхэм, хихикая, украдкой снял тренировку жены. Она отреагировала. Видео
Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам
Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам
"Мишка заливался смехом". Тодоренко рассказала, как рожала на глазах у трехлетнего сына
"Мишка заливался смехом". Тодоренко рассказала, как рожала на глазах у трехлетнего сына
  Роман Зозуля: У меня нет разделения на плохих или хороших русских. У меня все плохие. Даже те, кто против войны
  Роман Зозуля: У меня нет разделения на плохих или хороших русских. У меня все плохие. Даже те, кто против войны
  Gogol Bordello презентовала клип на песню Focus Coin. В ролике изображен путь корабля с желто-синим сердцем на борту. Видео
  Gogol Bordello презентовала клип на песню Focus Coin. В ролике изображен путь корабля с желто-синим сердцем на борту. Видео
Группа "Без обмежень" выступила в киевском метро для всех, "кто приближает победу". Видео
Группа "Без обмежень" выступила в киевском метро для всех, "кто приближает победу". Видео
  Создатель Масяни: Общество в России позволяет себя нагнуть очень сильно. Общественный голос зачищен. Террор хуже, чем в советское время
  Создатель Масяни: Общество в России позволяет себя нагнуть очень сильно. Общественный голос зачищен. Террор хуже, чем в советское время
Дурнев назвал главную причину разводов во время войны
Дурнев назвал главную причину разводов во время войны
Среди лауреатов премии YUNA оказалась певица, которая выступала в РФ после 2014 года. Сооснователь премии Шилько отреагировал
Среди лауреатов премии YUNA оказалась певица, которая выступала в РФ после 2014 года. Сооснователь премии Шилько отреагировал
  Экс-продюсер "Мира наизнанку" Grabar выпустил клип на песню "Мова". В нем снялись люди с нарушением слуха и голоса. Видео
  Экс-продюсер "Мира наизнанку" Grabar выпустил клип на песню "Мова". В нем снялись люди с нарушением слуха и голоса. Видео
Цвета национального флага, мозаика, ручная роспись, тарелки-ракушки. Пять украинских брендов керамики для дома
Цвета национального флага, мозаика, ручная роспись, тарелки-ракушки. Пять украинских брендов керамики для дома G
"Прекрасна, как вино", "Очень-очень сладкая". Деми Мур снялась в рекламе купальников. Фото
"Прекрасна, как вино", "Очень-очень сладкая". Деми Мур снялась в рекламе купальников. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (142435)
2
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (74810)
3
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (70506)
4
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал (55585)
5
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (53170)
6
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине (41929)
7
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (38564)
8
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео (34916)
 
 
 
 