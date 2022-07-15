СКМ Ахметова выплатит беспрецедентное выходное пособие коллективу "Медиа Группы Украина"

"По личной инициативе Рината Ахметова каждый сотрудник "Медиа Группы Украина" получит выходное пособие в размере от трех до 12 месячных окладов, в зависимости от количества лет совместной работы. Это кратно больше, чем предусмотрено действующим законодательством (по закону, при увольнении должен быть выплачен один месячный оклад). Размер выходного пособия трудовому коллективу беспрецедентен для украинского медиарынка", – сообщили в компании СКМ.
Для расчета окладов за основу будут взяты именно "довоенные" среднемесячные зарплаты сотрудников за 2021 год. СКМ также гарантирует выполнение всех других финансовых обязательств перед коллективом "Медиа Группы Украина", включая начисление выплат за неиспользованный отпуск. Процесс завершения сотрудничества медиагруппы с сотрудниками пройдет в несколько этапов.
"Поскольку решение о выходе из медиабизнеса было очень тяжелым и вынужденным, так же вынужденно и с грустью прощаемся с нашей профессиональной командой лидеров. Мы очень благодарны и ценим каждого из вас, кто все эти годы делал лучшие медиа страны с миллионами влюбленных зрителей и читателей. Ваш труд – наша гордость! Именно из-за глубокого уважения к команде Ринат Ахметов решил, что выходное пособие каждому должно быть больше, чем предусматривает закон, чтобы гарантировать каждому и каждой по крайней мере три месяца на то, чтобы определиться, что дальше. Вы все – крутые специалисты! Пусть ваш дальнейший путь будет широким, ровным и только вверх! Ждем ваших новых свершений!" – заявила Емченко.
11 июля владелец СКМ Ринат Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию СКМ из медийного бизнеса из-за закона о деолигархизации. Он отметил, что срок в полгода, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании СКМ продать медиабизнес на рыночных условиях. По его словам, на этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине. Деятельность онлайн-СМИ "Медиа Группы Украина" будет прекращена.
В Офисе президента приветствовали его решение. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "достойным примером".
12 июля в СКМ заявили, что начинают процедуры прекращения выпуска печатных СМИ и аннулирования лицензий "Медиа Группы Украина".
По версии "Forbes Украина", Ахметов – самый богатый украинец, его состояние журнал в 2021 году оценил в $7,6 млрд. В 2022 году украинская редакция Forbes еще не оценивала состояние богатейших людей страны. По данным американского Forbes, Ахметов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял половину своего состояния.