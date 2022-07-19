Ахметов: Выход СКМ из медиа-бизнеса обусловлен дискриминационным законом об олигархах

Ринат Ахметов: Закон, который начал действовать, и не был отменен, требовал от меня лишиться медиа-активов Фото: fakty.com.ua

"Это решение вызвано только одним – вступлением в силу дискриминационного закона об олигархах. Это вынужденное, тяжелое решение, которое я принял с болью в сердце. Мы начали развивать медиабизнес в 2000 году, инвестировали в медиахолдинг свыше $1,5 млрд. Каналы "Украина" и "Украина 24" – безоговорочные лидеры украинского телевещания", – подчеркнул Ахметов.

Он объяснил, что после начала полномасштабной российской войны против Украины и из-за краткого шестимесячного срока для продажи, который определен законом, продать этот крупный медиа-бизнес на рыночных условиях невозможно.

"А закон, который начал действовать и не был отменен, требовал от меня лишиться медиаактивов. Поэтому я был вынужден отказаться от всех лицензий на вещание и передать их государству, а также остановить электронные и печатные медиа. Касательно развития медиа в Польше и других странах – это решение на данном этапе не принято", – отметил бизнесмен.