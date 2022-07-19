Ахметов: Выход СКМ из медиа-бизнеса обусловлен дискриминационным законом об олигархах

"Это решение вызвано только одним – вступлением в силу дискриминационного закона об олигархах. Это вынужденное, тяжелое решение, которое я принял с болью в сердце. Мы начали развивать медиабизнес в 2000 году, инвестировали в медиахолдинг свыше $1,5 млрд. Каналы "Украина" и "Украина 24" – безоговорочные лидеры украинского телевещания", – подчеркнул Ахметов.
Он объяснил, что после начала полномасштабной российской войны против Украины и из-за краткого шестимесячного срока для продажи, который определен законом, продать этот крупный медиа-бизнес на рыночных условиях невозможно.
"А закон, который начал действовать и не был отменен, требовал от меня лишиться медиаактивов. Поэтому я был вынужден отказаться от всех лицензий на вещание и передать их государству, а также остановить электронные и печатные медиа. Касательно развития медиа в Польше и других странах – это решение на данном этапе не принято", – отметил бизнесмен.
11 июля Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию СКМ из медийного бизнеса из-за закона о деолигархизации.
В Офисе президента приветствовали его решение. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "достойным примером".
12 июля в СКМ заявили, что начинают процедуры прекращения выпуска печатных СМИ и аннулирования лицензий "Медиа Группы Украина". По личной инициативе Ахметова каждый сотрудник "Медиа Группы Украина" получит выходное пособие в размере от трех до 12 месячных окладов, в зависимости от количества лет совместной работы, сообщили в пресс-службе СКМ.
По версии "Forbes Украина", Ахметов – самый богатый украинец, его состояние журнал в 2021 году оценил в $7,6 млрд. В 2022 году украинская редакция Forbes еще не оценивала состояние богатейших людей страны. По данным американского Forbes, Ахметов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял половину своего состояния.