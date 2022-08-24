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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Папа римский назвал Дугину невинной жертвой войны, посол Украины в Ватикане отреагировал

Нельзя говорить в одних и тех же категориях об агрессоре и жертве, заявил посол Украины в Ватикане
Нельзя говорить в одних и тех же категориях об агрессоре и жертве, заявил посол Украины в Ватикане
Фото: Andrii Yurash / Twitter

Папа римский Франциск на публичной встрече прокомментировал смерть дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной, сказав, что "за войну платят невинные". Об этом 24 августа сообщает Reuters.

Понтифик упомянул "бедную девушку, которая взорвалась в машине из-за подброшенной бомбы", цитирует агентство.

Также папа назвал войну России в Украине "безумием", в котором гибнут российские и украинские дети, а "сиротство не знает национальностей".

На это в Twitter отреагировал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, написав, что слова Франциска "разочаровали" его.

"Нельзя говорить в одних и тех же категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном. Как можно назвать одного из идеологов русского империализма невинной жертвой? Она была убита русскими как сакральная жертва и теперь находится на щите войны", – говорится в сообщении посла.

Контекст:

Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане и осуждал действия РФ.

После начала полномасштабного вторжения приехать в Киев Франциска приглашали Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

4 июля вышло интервью Франциска агентству Reuters, в котором он заявил, что после поездки в Канаду хочет посетить Россию, а потом Украину.

24 июля папа римский повторил, что хочет приехать в Киев.

Теги: папа римский, Ватикан, Франциск, Андрей Юраш, жертвы, война России против Украины, Дарья Дугина
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