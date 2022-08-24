Папа римский назвал Дугину невинной жертвой войны, посол Украины в Ватикане отреагировал

Нельзя говорить в одних и тех же категориях об агрессоре и жертве, заявил посол Украины в Ватикане Фото: Andrii Yurash / Twitter

Понтифик упомянул "бедную девушку, которая взорвалась в машине из-за подброшенной бомбы", цитирует агентство.

Также папа назвал войну России в Украине "безумием", в котором гибнут российские и украинские дети, а "сиротство не знает национальностей".

На это в Twitter отреагировал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, написав, что слова Франциска "разочаровали" его.

"Нельзя говорить в одних и тех же категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном. Как можно назвать одного из идеологов русского империализма невинной жертвой? Она была убита русскими как сакральная жертва и теперь находится на щите войны", – говорится в сообщении посла.