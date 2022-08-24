Папа римский назвал Дугину невинной жертвой войны, посол Украины в Ватикане отреагировал

Понтифик упомянул "бедную девушку, которая взорвалась в машине из-за подброшенной бомбы", цитирует агентство.
Также папа назвал войну России в Украине "безумием", в котором гибнут российские и украинские дети, а "сиротство не знает национальностей".
На это в Twitter отреагировал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, написав, что слова Франциска "разочаровали" его.
"Нельзя говорить в одних и тех же категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном. Как можно назвать одного из идеологов русского империализма невинной жертвой? Она была убита русскими как сакральная жертва и теперь находится на щите войны", – говорится в сообщении посла.
Today’s speech ofPope was disappointing& made me think about many things: can’t speak inSame categories aboutАggressor &Victim, Rapist and Raped; howPossible To Mention 1of ideologists of * ImperialismAs innocent victim?She wasKilledBy russiansAsSacredVictim &isNowOn Shield ofWar pic.twitter.com/GvvM7zJDCa— Andrii Yurash (@AndriiYurash) August 24, 2022
Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане и осуждал действия РФ.
После начала полномасштабного вторжения приехать в Киев Франциска приглашали Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.
4 июля вышло интервью Франциска агентству Reuters, в котором он заявил, что после поездки в Канаду хочет посетить Россию, а потом Украину.