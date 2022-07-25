Папа римский заявил, что хочет поехать в Киев

Франциск говорил, что может приехать в Украину, еще в начале июля Фото: EPA

По данным журналистов, во время своего полета в Канаду папа в разговоре с журналистами рассказал, что очень хочет поехать в Киев, чтобы остановить войну.

"У меня большое желание поехать в Киев", – сказал папа римский на вопрос о возможной предстоящей поездке в Украину.