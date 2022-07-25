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Папа римский заявил, что хочет поехать в Киев

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Франциск говорил, что может приехать в Украину, еще в начале июля
Франциск говорил, что может приехать в Украину, еще в начале июля
Фото: EPA

Папа римский Франциск 24 июля заявил, что хочет посетить Киев. Его цитирует агентство Reuters.

По данным журналистов, во время своего полета в Канаду папа в разговоре с журналистами рассказал, что очень хочет поехать в Киев, чтобы остановить войну.

"У меня большое желание поехать в Киев", – сказал папа римский на вопрос о возможной предстоящей поездке в Украину.

Контекст:

Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане и осуждал действия РФ.

После начала полномасштабного вторжения приехать в Киев Франциска приглашали Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

4 июля вышло интервью Франциска агентству Reuters, в котором он заявил, что после поездки в Канаду хочет посетить Россию, а потом Украину.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, папа римский, Ватикан, Франциск
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