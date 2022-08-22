"Документ" якобы с убийцей Дугиной не является документом военнослужащего "Азова" – боец полка

Скриншот: Раньше всех. Ну почти / Telegrаm

Бойцы "Азова" отметили, что полковников-женщин в своем подразделении не знают Скриншот: Раньше всех. Ну почти / Telegrаm

22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей они назвали украинку Вовк. Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Шабан, где указано, что она служит в воинской части 3057 Нацгвардии Украины и имеет звание полковника.

"Я читал эту новость полчаса назад и она мне показалась смешной немного. Почему смешной? Потому что, на мой взгляд, это ФСБ недорабатывает те средства, которые получает как зарплату, потому что этот фейк вообще очень забавно выглядит. Во-первых, нет, я не знаю лично этого человека, эту девушку. Во-вторых, документы, которые они показывали, [...] – это документы человека, который не является военнослужащим полка "Азов", – сказал Жаворонок.

Он объяснил, что в "документе" – фотография человека в парадной форме Нацгвардии, а у азовцев в документах – военнослужащие в форме мультикам.

Также Жаворонок предположил, что оккупанты нашли старое свидетельство в расположенной в Мариуполе базе воинской части 3057. По его словам, там уже находили документы его самого, после чего выставляли в сети как погибшего азовца.

В ходе пресс-конференции журналистка спросила у трех бойцов "Азова", известно ли им о женщинах в их полку в звании полковника, и все трое сказали: "Нет".

Жаворонок отметил, что не знает ни одной женщины в "Азове", которая принимала бы участие в боевых действиях.

"Женщины были либо на тыловых должностях, либо на штабных", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня полк "Азов" заявил, что "женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала ФСБ в своем отчете по расследованию" убийства Дугиной, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и все происходящее вокруг этого – подготовка к "трибуналу" над азовцами.