"Документ" якобы с убийцей Дугиной не является документом военнослужащего "Азова" – боец полка

22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей они назвали украинку Вовк. Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Шабан, где указано, что она служит в воинской части 3057 Нацгвардии Украины и имеет звание полковника.
"Я читал эту новость полчаса назад и она мне показалась смешной немного. Почему смешной? Потому что, на мой взгляд, это ФСБ недорабатывает те средства, которые получает как зарплату, потому что этот фейк вообще очень забавно выглядит. Во-первых, нет, я не знаю лично этого человека, эту девушку. Во-вторых, документы, которые они показывали, [...] – это документы человека, который не является военнослужащим полка "Азов", – сказал Жаворонок.
Он объяснил, что в "документе" – фотография человека в парадной форме Нацгвардии, а у азовцев в документах – военнослужащие в форме мультикам.
Также Жаворонок предположил, что оккупанты нашли старое свидетельство в расположенной в Мариуполе базе воинской части 3057. По его словам, там уже находили документы его самого, после чего выставляли в сети как погибшего азовца.
В ходе пресс-конференции журналистка спросила у трех бойцов "Азова", известно ли им о женщинах в их полку в звании полковника, и все трое сказали: "Нет".
Жаворонок отметил, что не знает ни одной женщины в "Азове", которая принимала бы участие в боевых действиях.
"Женщины были либо на тыловых должностях, либо на штабных", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня полк "Азов" заявил, что "женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала ФСБ в своем отчете по расследованию" убийства Дугиной, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и все происходящее вокруг этого – подготовка к "трибуналу" над азовцами.
Автомобиль, за рулем которого находилась дочь российского пропагандиста и идеолога "русского мира" Александра Дугина, взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Женщина погибла на месте. Российский Telegram-канал "112" писал, что ее отец оказался первым на месте взрыва автомобиля, он должен был ехать в этом внедорожнике, но в последний момент пересел в другую машину.
В Офисе президента еще 21 августа заявили, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".
Дарья Дугина работала политическим обозревателем организации "Международное евразийское движение", которую основал ее отец, и поддерживала российскую агрессию в отношении Украины. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины.