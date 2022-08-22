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22 августа, 2022
 
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Джамала вернулась в Киев и снялась на Крещатике с плакатом в поддержку защитников "Азовстали"

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После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию
После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию
Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Украинская певица Джамала вернулась в Киев. Об этом он сообщила на своей странице в Instagram, разместив фото, на которых запечатлена на фоне уничтоженной в боях техники российских оккупантов, которую свезли в центр столицы накануне празднования Дня Независимости.

Певица позирует в кадре с плакатом с надписью Free Azov в поддержку защитников завода "Азовсталь", которые сейчас находятся в плену у российских оккупантов.

Контекст:

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) имеет крымскотатарское происхождение. Она выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композицию "1944" о депортации своего народа.

После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины.

Теги: Киев, Азовсталь, День Независимости, Крещатик, Джамала, война России против Украины
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