"Кажется, свой чувак". Джамала показала своего партнера по шоу "Танцы со звездами" в Польше

"Кажется, свой чувак. Ешке – очень опытный танцор, уже побеждавший в шоу. Он хорошо понимает, что мы должны нести в этом шоу и почему это важно. Думаю, лучшего партнера, чем Яцек, для этого трудно представить", – написала Джамала.

Контекст:

21 июля Джамала сообщила, что стала участницей "Танцев со звездами" в Польше. Во время участия Джамалы в шоу будет проводиться сбор средств для украинцев, которые пострадали из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Певица в 2021 году принимала участие в украинском шоу "Танцы со звездами" на "1+1", покинув проект по итогам седьмого эфира.