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22 июля, 2022
 
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Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"

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Джамала: Сегодня участие в "Танцах со звездами" для меня это, прежде всего, возможность напомнить о моем доме
Джамала: Сегодня участие в "Танцах со звездами" для меня – это, прежде всего, возможность напомнить о моем доме
Фото: Jamala | Джамала / Facebook

На Instagram-странице польского шоу "Танцы со звездами" 21 июля сообщили, что в 13-м сезоне проекта примет участие украинская певица Джамала.

"Джамала – украинская певица и активистка, которая поддерживает свою страну в борьбе за свободу. Победительница 61-го [музыкального песенного] конкурса "Евровидение" осенью попробует свои силы на нашем танцполе", – говорится в посте.

Организаторы отметили, что во время участия Джамалы в шоу "Танцы со звездами 13" будет проводиться сбор средств для пострадавших в войне России против Украины.

"Спасибо, Польша, за ваши открытые сердца", – прокомментировала пост Джамала.

На своей странице в Instagram певица объяснила, почему решила присоединиться к проекту.

"Сегодня участие в "Танцах со звездами" для меня – это, прежде всего, возможность напомнить о моем доме. О миллионах страдающих людей и важности их поддержки. Мир не должен устать от нас. Украина не должна исчезнуть из эфиров, пока мы не победим. Именно поэтому во время этого масштабного ТВ-проекта вместе с Polsat Foundation мы начинаем сбор средств в поддержку украинцев, пострадавших из-за войны", – написала она.

Контекст:

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композицию "1944" о депортации своего народа.

После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка выступала в разных странах с концертами в поддержку Украины. 

Теги: Украина, Турция, Польша, война, Джамала, активист, украинцы, война России против Украины, пострадавшие, шоу, танцы, певица, Танцы со звездами
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