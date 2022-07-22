Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"

"Джамала – украинская певица и активистка, которая поддерживает свою страну в борьбе за свободу. Победительница 61-го [музыкального песенного] конкурса "Евровидение" осенью попробует свои силы на нашем танцполе", – говорится в посте.
Организаторы отметили, что во время участия Джамалы в шоу "Танцы со звездами 13" будет проводиться сбор средств для пострадавших в войне России против Украины.
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"Спасибо, Польша, за ваши открытые сердца", – прокомментировала пост Джамала.
На своей странице в Instagram певица объяснила, почему решила присоединиться к проекту.
"Сегодня участие в "Танцах со звездами" для меня – это, прежде всего, возможность напомнить о моем доме. О миллионах страдающих людей и важности их поддержки. Мир не должен устать от нас. Украина не должна исчезнуть из эфиров, пока мы не победим. Именно поэтому во время этого масштабного ТВ-проекта вместе с Polsat Foundation мы начинаем сбор средств в поддержку украинцев, пострадавших из-за войны", – написала она.
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Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.
В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композицию "1944" о депортации своего народа.
После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка выступала в разных странах с концертами в поддержку Украины.