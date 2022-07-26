Джамала рассказала о своем выступлении в маленьком финском городе, расположенном в 7 км от границы с РФ

"Маленький финский городок. Восемь раз переживал оккупацию, находясь в 7 км от российской границы. Поэтому местные понимают нашу боль очень хорошо. Например, волонтер, который вез нас из аэропорта, уже восемь раз доставлял гуманитарку в Луцк. И даже сделал себе тату с гербом Украины", – написала певица.
По словам Джамалы, на концерте была домашняя атмосфера, так как все жители небольшого города знали о ее выступлении.
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Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) имеет крымскотатарское происхождение. Она выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.
В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композицию "1944" о депортации своего народа.
После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины.