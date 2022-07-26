Джамала рассказала о своем выступлении в маленьком финском городе, расположенном в 7 км от границы с РФ

После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию Фото: Jamala | Джамала / Facebook

"Маленький финский городок. Восемь раз переживал оккупацию, находясь в 7 км от российской границы. Поэтому местные понимают нашу боль очень хорошо. Например, волонтер, который вез нас из аэропорта, уже восемь раз доставлял гуманитарку в Луцк. И даже сделал себе тату с гербом Украины", – написала певица.

По словам Джамалы, на концерте была домашняя атмосфера, так как все жители небольшого города знали о ее выступлении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)