Джамала, которая стала участницей "Танцев со звездами" в Польше, рассказала, какой танец готовит к первому эфиру

"В ритме квикстепа уже готовимся к первому эфиру польского проекта "Танцы со звездами". Осталось до него несколько недель. Настроение – боевое. Благодарю всех из Украины и Польши за слова поддержки, это правда добавляет сил", – написала артистка.

Контекст:

21 июля Джамала сообщила, что стала участницей "Танцев со звездами" в Польше. Во время участия Джамалы в шоу будет проводиться сбор средств для украинцев, которые пострадали из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Партнером артистки стал польский хореограф Яцек Ешке.

Певица в 2021 году принимала участие в украинском шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и покинула проект по итогам седьмого эфира.