Голливудская звезда Джессика Честейн в "Охматдете" встретилась с детьми из Херсона, Харькова, Одессы. Фото

В больнице Честейн встретилась с шестилетней девочкой из Херсонской области, которой во время обстрела российскими оккупантами оторвало ногу, так как снаряд попал в комнату, где она скрывалась со своей матерью.

Также знаменитость познакомилась с переселенцами, дети которых лечатся в "Охматдете". Речь идет о шестимесячном мальчике из Херсона, шестилетней девочке из Харькова и 10-летней – из Одессы.