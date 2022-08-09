Голливудская звезда Джессика Честейн в "Охматдете" встретилась с детьми из Херсона, Харькова, Одессы. Фото

В больнице Честейн встретилась с шестилетней девочкой из Херсонской области, которой во время обстрела российскими оккупантами оторвало ногу, так как снаряд попал в комнату, где она скрывалась со своей матерью.
Также знаменитость познакомилась с переселенцами, дети которых лечатся в "Охматдете". Речь идет о шестимесячном мальчике из Херсона, шестилетней девочке из Харькова и 10-летней – из Одессы.
Честейн известна по ролям в фильмах "Прислуга", "Древо жизни", "Самый жестокий год", "Самый пьяный округ в мире", "Интерстеллар", "Марсианин".
О приезде Честейн в Украину стало известно 7 августа. Кроме посещения больницы, она встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Честейн – не единственная американская актриса, которая посетила Украину во время войны. В апреле – мае несколько дней во Львовской области провела ее коллега из Голливуда Анджелина Джоли. Она в том числе встретилась с украинскими беженцами.
В июне в Украину приезжал американский актер Бен Стиллер. Он посетил освобожденные от оккупантов города в Киевской области и встретился с Зеленским.