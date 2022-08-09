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09 августа, 2022
 
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Голливудская звезда Джессика Честейн в "Охматдете" встретилась с детьми из Херсона, Харькова, Одессы. Фото

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О визите Честейн в Украину стало известно 7 августа
О визите Честейн в Украину стало известно 7 августа
Фото: НДСЛ Охматдит / Facebook

Американская актриса Джессика Честейн во время визита в Украину посетила детскую клиническую больницу "Охматдет". Об этом 8 августа сообщили на странице клиники в Facebook.

В больнице Честейн встретилась с шестилетней девочкой из Херсонской области, которой во время обстрела российскими оккупантами оторвало ногу, так как снаряд попал в комнату, где она скрывалась со своей матерью. 

Также знаменитость познакомилась с переселенцами, дети которых лечатся в "Охматдете". Речь идет о шестимесячном мальчике из Херсона, шестилетней девочке из Харькова и 10-летней – из Одессы. 

https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/posts/pfbid086ArHP8wXJUQnY3cowWP656ircK9BMGA5SqmsDRY7jGNATDCErYvm2EgdSoKkYGjl

Контекст:

Честейн известна по ролям в фильмах "Прислуга", "Древо жизни", "Самый жестокий год", "Самый пьяный округ в мире", "Интерстеллар", "Марсианин".

О приезде Честейн в Украину стало известно 7 августа. Кроме посещения больницы, она встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Честейн – не единственная американская актриса, которая посетила Украину во время войны. В апреле – мае несколько дней во Львовской области провела ее коллега из Голливуда Анджелина Джоли. Она в том числе встретилась с украинскими беженцами.

В июне в Украину приезжал американский актер Бен Стиллер. Он посетил освобожденные от оккупантов города в Киевской области и встретился с Зеленским.

Теги: Харьков, Херсон, больница, Анджелина Джоли, Охматдет, дети, актриса, Джессика Честейн
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