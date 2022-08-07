Джессика Честейн прибыла в Украину

Актриса уже посетила детскую клиническую больницу "Охматдет", а также планирует побывать в освобожденном от российских оккупантов городе Ирпень Киевской области, а также встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ОП Ермаком.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Честейн – не единственная американская актриса, которая посетила Украину во время войны. Ранее во Львове несколько дней провела ее коллега из Голливуда Анджелина Джоли. Она в том числе встретилась с украинскими беженцами.

В июне в Украину приезжал американский актер Бен Сталлер. Он посетил освобожденные от оккупантов города в Киевской области и встретился с Зеленским.