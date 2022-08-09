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09 августа, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кларнетист Юлиан Милкис: Путин – одержимый маньяк. Он обрек на страшные жертвы Украину. Но она победит в этой ужасной войне

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Милкис: Меня отговаривали сюда ехать очень многие. И в Америке, и в Канаде, и в Европе люди называли меня сумасшедшим
Милкис: Меня отговаривали сюда ехать очень многие. И в Америке, и в Канаде, и в Европе люди называли меня сумасшедшим
Фото: Julian Milkis / Facebook

Проживающий в США и Канаде кларнетист Юлиан Милкис выступил летом в Одессе с благотворительными концертами для украинских защитников и волонтеров. В интервью интернет-изданию "ГОРДОН" Милкис рассказал, как сейчас поддерживает Украину, что говорят о войне его близкие и друзья из РФ и какую песню планирует записать вместе с фронтменом украинской группы "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.

– Юлиан, когда в последний раз вы были в довоенной Одессе?

– Три года назад, в 2019 году. Играл на фестивале Odessa Classics. Но я здесь бывал регулярно. Первый раз сюда приехал, наверное, 20 лет назад, играл здесь в филармонии. Бывал множество раз и в Киеве. Очень любил сюда приезжать, планов было много. Это прекрасно, что получилось сюда приехать, я сыграл пока три раза. Большой концерт был в Оперном театре, где были военные, волонтеры, раненые. Это было необычайно трогательно. И еще сыграл с военным оркестром здесь под отрытым небом.

– В других украинских городах планируете выступить?

– Да, конечно. Пока надо решить, как и когда.

– Близкие пытались вас отговорить ехать в Украину во время войны?

– Страха не было. Меня отговаривали сюда ехать очень многие. И в Америке, и в Канаде, и в Европе люди называли меня сумасшедшим, я прекращал эти разговоры, говорил, что на эту тему не хочу даже разговаривать, потому что принял такое решение и точно поеду.

– Если бы ваше обращение услышал президент страны-агрессора РФ Владимир Путин, что бы вы ему сказали?

– А что к нему обращаться, когда это одержимый маньяк. Думаю, были какие-то люди, которые пытались его отговорить. Это все никому не надо. Он мог еще сидеть у власти много лет. А так он обрек на ужас в первую очередь свою страну и себя, потому что у него выхода нет, это загнанный в угол человек. И он обрек на муки и страдания, на такие страшные жертвы Украину. Но правда на ее стороне, и я уверен, что она победит в этой ужасной войне.

– Вы в юности и детстве жили в РФ. Остались ли там друзья? Как они реагируют на российскую агрессию против Украины?

– Я родился в Одессе, но родители уже к тому времени жили в Санкт-Петербурге, я примерно с двух месяцев и до 17 лет жил там. Я туда возвращался очень много раз, я там активно концертировал. Последний концерт с оркестром у меня был там в самом начале войны, после чего я тут же уехал.

У меня там есть и друзья, и коллеги. Есть близкие друзья. Большинство людей моего круга реагируют как мы все, как нормальные люди. Очень многие оттуда уехали. Кто-то в Израиль, кто-то в Америку.

Агрессивно настроенных за Россию – я таких не знаю. Было несколько человек, которые говорили: "Ну как, тут же как бы две стороны медали." Я прекращал общение сразу, потому что тут обсуждать нечего. Потому что сторона медали тут только одна.

– Музыка во время войны по вашим наблюдениям как воздействует на человека?

 Музыка во время войны необходима. У людей должна быть пища для души, для сердца. Это правильно действует на человека. Я видел много слез, благодарность. Очень многие подходили, благодарили, обнимали.

– Есть что-то особенное во время выступлений сейчас?

 Конечно, есть, потому что ситуация совершенно необычная. К сожалению, западные СМИ про Украину пишут в основном о войне, но страна живет не только этим. И я это вижу по Одессе. Город живет, несмотря на опасность, постоянные налеты. Люди вернулись, многие не уезжают. Здесь был [фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав] Вакарчук. И мы познакомились. И я видел, как он два дня подряд рано утром выезжал в Николаев и пел для солдат. Это очень важно для поднятия духа.

– У вас есть любимые песни "Океану Ельзи"?

– Из любимых песен – "Обійми мене" и "Човен". Но вообще очень много. Давно слежу за этой группой. Большущий их поклонник. На меня огромное впечатление произвело стихотворение Вакарчука "Ненависть". Это потрясающе. Мы с Вакарчуком поговаривали, что, может быть, надо будет записать вместе знаменитую песню Михаила Утесова "У Черного моря".

– Вы не планируете во время концертов приглашать на сцену для совместных выступлений украинских детей, как это делают сейчас многие звезды?

 Пока конкретных планов приглашать детей нет, но идея замечательная. Надо подумать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Милкис родился в 1957 году в семье музыкантов в Одессе. Спустя три недели после его рождения семья переехала в РФ, а затем в 1974 году эмигрировала в Канаду.

Милкис научился играть на рояле в четыре года. Он окончил Манхэттенскую музыкальную школу. Является единственным учеником американского кларнетиста Бенни Гудмана.

Галина ГРИШИНА
Теги: Владимир Путин, Одесса, концерт, война России против Украины
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