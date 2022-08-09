Кларнетист Юлиан Милкис: Путин – одержимый маньяк. Он обрек на страшные жертвы Украину. Но она победит в этой ужасной войне

Милкис: Меня отговаривали сюда ехать очень многие. И в Америке, и в Канаде, и в Европе люди называли меня сумасшедшим Фото: Julian Milkis / Facebook

– Юлиан, когда в последний раз вы были в довоенной Одессе?

– Три года назад, в 2019 году. Играл на фестивале Odessa Classics. Но я здесь бывал регулярно. Первый раз сюда приехал, наверное, 20 лет назад, играл здесь в филармонии. Бывал множество раз и в Киеве. Очень любил сюда приезжать, планов было много. Это прекрасно, что получилось сюда приехать, я сыграл пока три раза. Большой концерт был в Оперном театре, где были военные, волонтеры, раненые. Это было необычайно трогательно. И еще сыграл с военным оркестром здесь под отрытым небом.

– В других украинских городах планируете выступить?

– Да, конечно. Пока надо решить, как и когда.

– Близкие пытались вас отговорить ехать в Украину во время войны?

– Страха не было. Меня отговаривали сюда ехать очень многие. И в Америке, и в Канаде, и в Европе люди называли меня сумасшедшим, я прекращал эти разговоры, говорил, что на эту тему не хочу даже разговаривать, потому что принял такое решение и точно поеду.

– Если бы ваше обращение услышал президент страны-агрессора РФ Владимир Путин, что бы вы ему сказали?

– А что к нему обращаться, когда это одержимый маньяк. Думаю, были какие-то люди, которые пытались его отговорить. Это все никому не надо. Он мог еще сидеть у власти много лет. А так он обрек на ужас в первую очередь свою страну и себя, потому что у него выхода нет, это загнанный в угол человек. И он обрек на муки и страдания, на такие страшные жертвы Украину. Но правда на ее стороне, и я уверен, что она победит в этой ужасной войне.

– Вы в юности и детстве жили в РФ. Остались ли там друзья? Как они реагируют на российскую агрессию против Украины?

– Я родился в Одессе, но родители уже к тому времени жили в Санкт-Петербурге, я примерно с двух месяцев и до 17 лет жил там. Я туда возвращался очень много раз, я там активно концертировал. Последний концерт с оркестром у меня был там в самом начале войны, после чего я тут же уехал.

У меня там есть и друзья, и коллеги. Есть близкие друзья. Большинство людей моего круга реагируют как мы все, как нормальные люди. Очень многие оттуда уехали. Кто-то в Израиль, кто-то в Америку.

Агрессивно настроенных за Россию – я таких не знаю. Было несколько человек, которые говорили: "Ну как, тут же как бы две стороны медали." Я прекращал общение сразу, потому что тут обсуждать нечего. Потому что сторона медали тут только одна.

– Музыка во время войны по вашим наблюдениям как воздействует на человека?

– Музыка во время войны необходима. У людей должна быть пища для души, для сердца. Это правильно действует на человека. Я видел много слез, благодарность. Очень многие подходили, благодарили, обнимали.

– Есть что-то особенное во время выступлений сейчас?

– Конечно, есть, потому что ситуация совершенно необычная. К сожалению, западные СМИ про Украину пишут в основном о войне, но страна живет не только этим. И я это вижу по Одессе. Город живет, несмотря на опасность, постоянные налеты. Люди вернулись, многие не уезжают. Здесь был [фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав] Вакарчук. И мы познакомились. И я видел, как он два дня подряд рано утром выезжал в Николаев и пел для солдат. Это очень важно для поднятия духа.

– У вас есть любимые песни "Океану Ельзи"?

– Из любимых песен – "Обійми мене" и "Човен". Но вообще очень много. Давно слежу за этой группой. Большущий их поклонник. На меня огромное впечатление произвело стихотворение Вакарчука "Ненависть". Это потрясающе. Мы с Вакарчуком поговаривали, что, может быть, надо будет записать вместе знаменитую песню Михаила Утесова "У Черного моря".

– Вы не планируете во время концертов приглашать на сцену для совместных выступлений украинских детей, как это делают сейчас многие звезды?

– Пока конкретных планов приглашать детей нет, но идея замечательная. Надо подумать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)