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Зеленский встретился с актрисой Джессикой Честейн

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Зеленский поблагодарил Честейн за поддержку
Зеленский поблагодарил Честейн за поддержку
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американской актрисой Джессикой Честейн, прибывшей с визитом в Украину. Фото встречи президент опубликовал в Telegram.

"Американская актриса Джессика Честейн сегодня в Украине. Для нас такие визиты известных людей очень ценны. Благодаря этому мир еще больше услышит, узнает и будет понимать правду о том, что происходит в нашей стране. Спасибо за поддержку!" – написал Зеленский.

На фото видно, что на встрече присутствовал также глава Офиса президента Андрей Ермак.

Честейн сегодня приехала в Киев, где побывала в детской больнице "Охматдет". Кроме этого, актриса планирует поехать в Ирпень Киевской области.

Контекст:

Честейн известна по ролям в фильмах "Прислуга", "Древо жизни", "Самый жестокий год", "Самый пьяный округ в мире", "Интерстеллар", "Марсианин".

Честейн – не единственная американская актриса, которая посетила Украину во время войны. В апреле – мае несколько дней во Львовской области провела ее коллега из Голливуда Анджелина Джоли. Она в том числе встретилась с украинскими беженцами.

В июне в Украину приезжал американский актер Бен Сталлер. Он посетил освобожденные от оккупантов города в Киевской области и встретился с Зеленским.

Теги: Владимир Зеленский, актриса, Джессика Честейн, визит, Андрей Ермак
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