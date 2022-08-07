Зеленский встретился с актрисой Джессикой Честейн

"Американская актриса Джессика Честейн сегодня в Украине. Для нас такие визиты известных людей очень ценны. Благодаря этому мир еще больше услышит, узнает и будет понимать правду о том, что происходит в нашей стране. Спасибо за поддержку!" – написал Зеленский.

На фото видно, что на встрече присутствовал также глава Офиса президента Андрей Ермак.

Честейн сегодня приехала в Киев, где побывала в детской больнице "Охматдет". Кроме этого, актриса планирует поехать в Ирпень Киевской области.