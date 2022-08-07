Зеленский встретился с актрисой Джессикой Честейн

"Американская актриса Джессика Честейн сегодня в Украине. Для нас такие визиты известных людей очень ценны. Благодаря этому мир еще больше услышит, узнает и будет понимать правду о том, что происходит в нашей стране. Спасибо за поддержку!" – написал Зеленский.
На фото видно, что на встрече присутствовал также глава Офиса президента Андрей Ермак.
Честейн сегодня приехала в Киев, где побывала в детской больнице "Охматдет". Кроме этого, актриса планирует поехать в Ирпень Киевской области.
Честейн известна по ролям в фильмах "Прислуга", "Древо жизни", "Самый жестокий год", "Самый пьяный округ в мире", "Интерстеллар", "Марсианин".
Честейн – не единственная американская актриса, которая посетила Украину во время войны. В апреле – мае несколько дней во Львовской области провела ее коллега из Голливуда Анджелина Джоли. Она в том числе встретилась с украинскими беженцами.
В июне в Украину приезжал американский актер Бен Сталлер. Он посетил освобожденные от оккупантов города в Киевской области и встретился с Зеленским.