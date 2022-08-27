Бабченко: Здоровье у Путина вообще великолепное – лет 10–15 он еще проживет

Бабченко: Надо понимать, что минимум лет 10–15 у нас на границах будет фашистское государство с недофюрером во главе Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

"Путину 70 лет. Мужик он, в общем-то, довольно молодой, по меркам XXI века. Здоровье у него вообще великолепное – лет 10–15 он еще проживет. Россия с ума сошла окончательно, но вот надо понимать, что как минимум лет 10–15 у нас на границах будет с полностью уехавшей головой фашистское государство с недофюрером во главе", – сказал Бабченко.

Журналист подчеркнул, что 10–15 лет – "это в лучшем случае", и предположил, что Россия будет в будущем предпринимать новые попытки захватить Украину. По его мнению, стратегические планы Кремля не изменились.

"Думаю, что они абсолютно не отказались от стратегии захвата всей Украины и попытки восстановления Советского Союза 2.0, – сказал журналист. – И пробовать они еще будут, будут и будут... Потому что Путин – это, конечно, не причина. Путин – это следствие. Я думаю, что с его уходом ничего особо не изменится".

Он считает, что российское общество после войны с Украиной будет находиться примерно в таком же состоянии, как и немецкое после поражения Германии в Первой мировой войне.

"В следующие годы или десятилетия российское общество будет примерно так же, как немцы в межвоенный период, – ущемленная нация, обиженная на свой проигрыш и жаждущая реванша", – спрогнозировал Бабченко.

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