Бабченко: Здоровье у Путина вообще великолепное – лет 10–15 он еще проживет

"Путину 70 лет. Мужик он, в общем-то, довольно молодой, по меркам XXI века. Здоровье у него вообще великолепное – лет 10–15 он еще проживет. Россия с ума сошла окончательно, но вот надо понимать, что как минимум лет 10–15 у нас на границах будет с полностью уехавшей головой фашистское государство с недофюрером во главе", – сказал Бабченко.
Журналист подчеркнул, что 10–15 лет – "это в лучшем случае", и предположил, что Россия будет в будущем предпринимать новые попытки захватить Украину. По его мнению, стратегические планы Кремля не изменились.
"Думаю, что они абсолютно не отказались от стратегии захвата всей Украины и попытки восстановления Советского Союза 2.0, – сказал журналист. – И пробовать они еще будут, будут и будут... Потому что Путин – это, конечно, не причина. Путин – это следствие. Я думаю, что с его уходом ничего особо не изменится".
Он считает, что российское общество после войны с Украиной будет находиться примерно в таком же состоянии, как и немецкое после поражения Германии в Первой мировой войне.
"В следующие годы или десятилетия российское общество будет примерно так же, как немцы в межвоенный период, – ущемленная нация, обиженная на свой проигрыш и жаждущая реванша", – спрогнозировал Бабченко.
В последние годы СМИ много писали об ухудшении здоровья находящегося при власти в РФ более 20 лет Путина.
Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В сентября 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии".
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
В мае многие западные СМИ написали, что у Путина рак. Американское издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, уточнило, что у президента РФ рак крови. Американский журнал Newsweek, цитируя данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.
При этом в Кремле утверждают, что у Путина со здоровьем "все нормально".